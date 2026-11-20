Уряд може дозволити бронювання працівників критичної інфраструктури зі 100% квотою. Проте вимоги, які висуваються, викликають багато запитань у парламентарів. Зміни розроблені з урахуванням того, що держава шукає механізми збільшення мобілізаційного ресурсу.

За яких умов можна буде бронювати 100% працівників

Постанова з дорученнями Міністерству економіки, Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ вказує на те, що у разі виконання деяких умов стане можливим бронювання всіх військовозобов'язаних працівників. Народний депутат Олександр Федієнко зауважив, що вимоги є сумнівними.

Так, Кабмін пропонує відомствам розробити модель, щоб у підприємств критичної інфраструктури була можливість бронювати 100% працівників. Натомість щомісяця потрібно буде виконувати мобілізаційне зобов'язання – направляти на військову службу з визначеним терміном 1% з придатних військовозобов'язаних.

Важливо, що за такими працівниками повинна зберігатися заробітна плата й робоче місце.

Отримав вже постанову, яка дає відповіді на питання щодо 100% бронювання працівників підприємства.

Якщо підприємство повинно буде щомісяця направляти частину свого персоналу на військову службу, це може створити додаткове навантаження на кадрову та операційну спроможність бізнесу,

– зазначив Олександр Федієнко.

Постанова викликає сумніви

Нардеп додатково ставить питання щодо відбору людей, які повинні будуть відслужити. Також він цікавиться, чи буде це добровільний процес і як він буде узгоджуватися з чинним мобілізаційним законом.

Із постанови також незрозуміло, на який строк мають відправляти працівників на військову службу та як саме визначатиметься точна кількість таких працівників.

Інше питання – яка відповідальність буде на підприємстві, якщо воно не зможе відправляти на службу 1% щомісяця й чи означає це втрату права на бронювання.

Варто зазначити! Постанова не означає, що такі правила набрали чинності й підприємства вже отримали право на 100% бронювання за цією схемою.

Я вважаю, що до розробки цього механізму обов’язково потрібно залучити представників бізнесу, зокрема телекомунікаційного сектору. Мені здавалось, що бронювання – це не привілей для бізнесу. А це інструмент збереження економіки, робочих місць та критичної інфраструктури країни,

– пише нардеп.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів уже продовжив строки бронювання працівників деяких критично важливих підприємств до лютого 2027 року. Для бізнесу розробили чіткі етапи отримання критичності, відповідальних виконавців та повідомили про строки переходу на оновлені правила.

Так, із 2027 року в Україні поріг зарплати для бронювання працівників критичних підприємств зросте до 28 638 гривень на місяць, що збільшить витрати бізнесу на персонал.

Водночас Міністерство аграрної політики пропонувало зберегти чинні правила бронювання для агробізнесу, щоб підтримати пріоритетну важливість сектору.