При каких условиях можно будет провести бронирование 100% работников

Постановление с поручениями Министерству экономики, Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ указывает на то, что при выполнении определенных условий станет возможным бронирование всех военнообязанных работников. Народный депутат Александр Федиенко отметил, что эти требования вызывают сомнения.

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Так, Кабмин предлагает ведомствам разработать модель, чтобы у предприятий критической инфраструктуры была возможность проводить бронирование 100% работников. Взамен ежемесячно нужно будет выполнять мобилизационное обязательство – направлять на военную службу с определенным сроком 1% годных военнообязанных.

Важно, что за такими работниками должны сохраняться заработная плата и рабочее место.

Уже получено постановление, которое дает ответы на вопросы о 100%-ном бронировании работников предприятия.

Если предприятие должно будет ежемесячно направлять часть своего персонала на военную службу, это может создать дополнительную нагрузку на кадровый и операционный потенциал бизнеса– отметил Александр Федиенко.

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Постановление вызывает сомнения

Народный депутат дополнительно поднимает вопрос о том, что будет происходить с отбором людей, которые должны будут отслужить. Также он интересуется, будет ли это добровольный процесс и как он будет согласовываться с действующим мобилизационным законом.

Из постановления также неясно, на какой срок должны отправлять работников на военную службу и как именно будет определяться точное количество таких работников.

Другой вопрос – какая ответственность будет лежать на предприятии, если оно не сможет отправлять на службу 1% ежемесячно, и означает ли это утрату права на бронирование.

Стоит отметить! Постановление не означает, что такие правила вступили в силу и предприятия уже получили право на 100% бронирование по этой схеме.

Я считаю, что к разработке этого механизма обязательно нужно привлечь представителей бизнеса, в частности телекоммуникационного сектора. Мне казалось, что бронирование – это не привилегия для бизнеса. А это инструмент сохранения экономики, рабочих мест и критической инфраструктуры страны– пишет народный депутат.

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Напомним, Кабинет Министров уже продлил сроки бронирования сотрудников некоторых критически важных предприятий до февраля 2027 года. Для бизнеса разработали четкие этапы получения статуса критичности, определили ответственных исполнителей и сообщили о сроках перехода на обновленные правила.

Так, с 2027 года в Украине порог зарплаты для бронирования сотрудников вырастет до 28 638 гривен в месяц, что увеличит расходы бизнеса на персонал.

В то же время Министерство аграрной политики предлагало сохранить действующие правила бронирования для агробизнеса, чтобы поддержать приоритетную важность этого сектора.