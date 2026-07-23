Знятого з обліку чоловіка визнали ухилянтом і засудили: що сказав Верховний Суд

Чоловіка засудили до позбавлення волі за ухилення від мобілізації, хоча його зняли з військового обліку ще 24 роки тому. Однак Верховний Суд скасував вирок і закрив кримінальне провадження.

Чому чоловіка засудили

За матеріалами справи, у жовтні 2023 року чоловік відмовився отримувати повістку в ТЦК та не прибув до збірного пункту для відправлення до військової частини, пише Судово-юридична газета.

Прокуратура розцінила це як ухилення від мобілізації. Чоловікові висунули обвинувачення за статтею 336 Кримінального кодексу.

Суд першої інстанції визнав його винним і призначив три роки позбавлення волі.

Водночас захист наполягав, що ще у 1999 році військово-лікарська комісія визнала чоловіка повністю непридатним до військової служби за станом здоров'я, а в документах зазначалося, що його "знято з військового обліку".

Апеляційний суд залишив рішення без змін, заявивши, що у 2023 році чоловік перебував на військовому обліку та був придатним до служби. Адже формулювання "знятий з військового обліку" не означає "виключений з військового обліку".

Що вирішив Верховний Суд

Однак Верховний Суд не погодився з трактуваннями попередніх інстанцій.

Він пояснив, що наприкінці 1990-х років законодавство використовувало іншу термінологію. Тоді щодо людей, яких визнавали повністю непридатними до військової служби, застосовували формулювання "знятий з військового обліку".

Лише пізніше з'явився термін "виключений з військового обліку", тоді як підзаконні акти ще тривалий час містили стару термінологію.

Суд наголосив, що важливим є не формулювання в документах, а юридична суть рішення. Якщо людину визнали повністю непридатною до військової служби, це означало фактичне виключення з військового обліку.

Також Верховний Суд зазначив, що можливість повторного медичного огляду для таких осіб запровадили лише у 2024 році. Оскільки події відбулися раніше, оцінювати їх потрібно за нормами, які діяли на момент виникнення справи.

Відтак, Верховний Суд закрив кримінальне провадження через відсутність у діях чоловіка складу кримінального правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно Верховний Суд закрив справу про ухилення від мобілізації, оскільки чоловік мав рішення окружного адміністративного суду про висновок ВЛК, у якому була скасована його придатність до військової служби.