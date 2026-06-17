Одна заява на все: у Дії запустили спеціальну послугу для ветеранів та їхніх родин

У Дії з'явився розділ, де українські ветерани та члени їхніх родин можуть отримати державні послуги. Це суттєво спрощує комунікацію між державою та громадянами й дозволяє швидко оформити допомогу.

Захисники з родинами зможуть оформити всі послуги одразу

Цікавий ресурс з'явився на порталі Дія, яким користуватимуться ветерани та члени їхніх родин. Вони матимуть оформити лише одну заяву, щоб отримати одразу кілька послуг. Про це на своїй сторінці розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Серед послуг, які пропонують захисникам і захисницям, вже є оформлення одноразової грошової допомоги від Міністерства ветеранів, отримання соціальних послуг, оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, або для родичів – статусу члена сім'ї загиблого Захисника чи Захисниці.

Тепер це можна зробити за допомогою однієї заяви, яка подається онлайн. Раніше на кожну з цих державних послуг треба було писати окремі заяви.

Як зазначила Свириденко, раніше людина оформлювала статус особи з інвалідністю, отримати відповідне рішення. Лише після цього в людини відкривалася можливість подати заявку на призначення грошової допомоги.

Нині ж навіть візит до різних установ є необов'язковим. За посиланням на портал Дія ветеран чи його родичі можуть створити одну електронну заяву.

Строки розгляду заяви складають від 5 до 30 днів, залежно від обраної послуги. Результат людина отримає так само на порталі Дія.

Оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або статусу члена сім’ї загиблого воїна відбувається протягом 5 робочих днів, якщо людина має право його отримати.

Більшість даних автоматично підтягується з державних реєстрів. Але в окремих випадках заявника можуть попросити надати додаткові документи,

– уточнила глава уряду.

Подання заяви на порталі займає близько 10 хвилин. Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися або зареєструватися у кабінеті громадянина. Далі треба обрати свій статус: військовослужбовець чи звільнена особа з військової служби або ж член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці.

Далі людині надходить витяг з реєстрів, який потрібно перевірити. Якщо даних у реєстрі бракує, треба вказати правильні дані та додати сканкопію документа. У заяві також вводиться номер банківського рахунку, на який буде нараховано одноразову грошову допомогу, а також можна написати адресу, за якою будуть надходити соціальні послуги.

Які гарантії є в Україні для учасників бойових дій?

Учасники бойових дій мають право на низку додаткових виплат до пенсії. Серед них – щомісячна надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також цільова грошова допомога на проживання. Крім того, для ветеранів діє гарантія мінімального розміру пенсії, а окремі категорії можуть скористатися правом дострокового виходу на пенсію.

При цьому військовослужбовці, звільнені через поранення, контузію або погіршення здоров'я, мають право на одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від групи інвалідності або ступеня втрати працездатності. Держава додатково гарантує їм безоплатне лікування, реабілітацію, психологічну підтримку та забезпечення необхідними засобами відновлення.

Військові можуть безкоштовно проходити професійну підготовку або перекваліфікацію, отримувати протези та інші засоби реабілітації, а також користуватися програмами соціальної адаптації.