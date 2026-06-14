Які пенсії доступні ветеранам війни?

Учасники бойових дій в Україні мають право не лише на пенсію, розраховану за загальними правилами, а й на низку додаткових державних гарантій. Розмір виплат для ветеранів війни може бути вищим завдяки спеціальним надбавкам, адресній допомозі та пільговим умовам виходу на пенсію, розповідає Пенсійний фонд.

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Основу пенсійної виплати формують два ключові показники, як от страховий стаж і заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески. Саме вони визначають базовий розмір пенсії.

Зверніть увагу! Для учасників бойових дій законодавством встановлено мінімальний гарантований рівень пенсійного забезпечення. Якщо після всіх нарахувань сума виявляється нижчою за визначений державою мінімум, різницю компенсують шляхом щомісячної адресної допомоги.

Які надбавки передбачені для УБД?

Окрім основної пенсії, ветерани війни можуть отримувати додаткові виплати. Зокрема, для них передбачена щомісячна надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також цільова грошова допомога.

Також учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію. Для чоловіків така можливість настає у 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, для жінок - у 50 років за умови щонайменше 20 років стажу.

Важливо! Додатковою перевагою є пільговий облік військової служби. Період перебування в зоні бойових дій зараховується до страхового стажу у співвідношенні 1:3, що дозволяє швидше набути право на пенсійні виплати.

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