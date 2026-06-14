Какие пенсии полагаются ветеранам войны?

Участники боевых действий в Украине имеют право не только на пенсию, рассчитанную по общим правилам, но и на ряд дополнительных государственных гарантий. Размер выплат для ветеранов войны может быть выше благодаря специальным надбавкам, адресной помощи и льготным условиям выхода на пенсию, сообщает Пенсионный фонд.

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Основу пенсионной выплаты формируют два ключевых показателя, а именно страховой стаж и заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы. Именно они определяют базовый размер пенсии.

Обратите внимание! Для участников боевых действий законодательством установлен минимальный гарантированный уровень пенсионного обеспечения. Если после всех начислений сумма оказывается ниже установленного государством минимума, разницу компенсируют путем ежемесячной адресной помощи.

Какие надбавки предусмотрены для УБД?

Помимо основной пенсии, ветераны войны могут получать дополнительные выплаты. В частности, для них предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также целевая денежная помощь.

Также участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин такая возможность наступает в 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, для женщин — в 50 лет при условии не менее 20 лет стажа.

Важно! Дополнительным преимуществом является льготный учет военной службы. Период пребывания в зоне боевых действий засчитывается в страховой стаж в соотношении 1:3, что позволяет быстрее приобрести право на пенсионные выплаты.

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