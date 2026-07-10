Заволоділи близько 600 тисячами: шахраї дурили українців і крали гроші через платіжну систему

На Дніпропетровщині судитимуть шахрая, який викрав через ApplePay велику суму грошей, а потім "відмивав" їх через незаконний бізнес. Раніше чоловіка депортували з Німеччини, адже він перебував у міжнародному розшуку.

В Україні судитимуть шахрая, якого розшукували в інших країнах

Чоловік зі спільником ще у 2023 році організували шахрайську схему та викрали велику суму коштів. Шахрай переховувався від правосуддя в Німеччині, але нещодавно його передали Україні. Про це пише Дніпропетровська обласна прокуратура.

Спільник чоловіка перебував на тимчасово окупованій території й виконував роль працівника "кол-центру" одного з українських банків. Він телефонував людям і виманював у них інформацію про дані карток. Чоловік говорив, що клієнт має пройти перевірку службою безпеки банку.

Після цього шахраї прив'язували реквізити "жертв" до сервісів безконтактної оплати на власних телефонах. І таким чином вони отримали доступ до грошей чужих людей.

Відмивання викрадених коштів відбувалося через купівлю телефонів та іншої техніки, які потім йшли на продаж. Загалом спільники вкрали приблизно 600 тисяч гривень. Жертвами стали одразу кілька людей, зокрема й військові.

Після того, як про факти шахрайства стало відомо, в підозрюваного провели обшуки. Проте від слідства він втік за кордон. Близько трьох років чоловік перебував у міжнародному розшуку. Правоохоронці Німеччини затримали українця та екстрадували його. Наразі громадянин підозрюється у шахрайстві, вчиненому з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Зараз він перебуває під вартою.

В Україні шахраї вже давно використовують телефонні дзвінки. Таким чином надурити українців простіше, а щоб відстежити дії шахраїв іноді не вистачає ресурсів. Так раніше речник Департаменту кіберполіції Артем Олещенко розповів, що зловмисники вигадують історії про тяжкі хвороби, термінові операції, ДТП чи романтичні стосунки, щоб викликати співчуття та змусити жертву добровільно переказати кошти.

Особливо часто їхньою мішенню стають військовослужбовці. Однією з жертв такої схеми став український військовий, у якого шахрайка виманила понад 709 тисяч гривень.

За даними Кіберполіції, 41-річна киянка створила понад 10 фейкових акаунтів у соцмережах, познайомилася з пораненим захисником та переконувала його, що потребує коштів на дороге лікування й операцію в Німеччині. Під час обшуків у жінки вилучили телефони, банківські картки та понад 114 тисяч гривень готівки.

Правоохоронці закликають не довіряти незнайомцям. Якщо співрозмовник просить фінансову допомогу, варто перевірити його особу та достовірність історії, адже саме маніпуляції на співчутті залишаються однією з найпоширеніших шахрайських схем в інтернеті.