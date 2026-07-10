В Украине будут судить мошенника, разыскиваемого в других странах

Мужчина со сообщником еще в 2023 году организовали мошенническую схему и похитили большую сумму денег. Мошенник скрывался от правосудия в Германии, но недавно его экстрадировали в Украину. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Соучастник мужчины находился на временно оккупированной территории и выступал в роли сотрудника "колл-центра" одного из украинских банков. Он звонил людям и выманивал у них информацию о данных карт. Мужчина говорил, что клиент должен пройти проверку службой безопасности банка.

После этого мошенники привязывали реквизиты "жертв" к сервисам бесконтактной оплаты на своих телефонах. И таким образом они получали доступ к чужим деньгам.

Отмывание похищенных средств происходило через покупку телефонов и другой техники, которые затем поступали в продажу. В общей сложности сообщники похитили примерно 600 тысяч гривен. Жертвами стали сразу несколько человек, в том числе военные.

После того как о фактах мошенничества стало известно, у подозреваемого провели обыски. Однако он скрылся от следствия за границу. Около трех лет мужчина находился в международном розыске. Правоохранители Германии задержали украинца и экстрадировали его. В настоящее время гражданин подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием электронно-вычислительной техники, а также в легализации имущества, полученного преступным путем. Сейчас он находится под стражей.

В Украине мошенники уже давно используют телефонные звонки. Таким образом обмануть украинцев проще, а чтобы отследить действия мошенников, иногда не хватает ресурсов. Так, ранее пресс-секретарь Департамента киберполиции Артем Олещенко рассказал, что злоумышленники придумывают истории о тяжелых болезнях, срочных операциях, ДТП или романтических отношениях, чтобы вызвать сочувствие и заставить жертву добровольно перечислить средства.

Особенно часто их мишенью становятся военнослужащие. Одной из жертв такой схемы стал украинский военный, у которого мошенница выманила более 709 тысяч гривен.

По данным киберполиции, 41-летняя киевлянка создала более 10 фэйковых аккаунтов в соцсетях, познакомилась с раненым защитником и убеждала его, что нуждается в средствах на дорогостоящее лечение и операцию в Германии. В ходе обысков у женщины изъяли телефоны, банковские карты и более 114 тысяч гривен наличными.

Правоохранители призывают не доверять незнакомцам. Если собеседник просит финансовой помощи, стоит проверить его личность и достоверность истории, ведь именно манипуляции на сочувствии остаются одной из самых распространенных мошеннических схем в интернете.