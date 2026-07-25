Необхідні довідки від ПФУ можна отримати онлайн: покрокова інструкція, щб уникнути черг
Для оформлення пенсій, субсидій, чи пільг часто вимагаються витяги, які можна оформити за кілька хвилин. Не всі громадяни знають, як з додатку чи сайту Пенсійного фонду взяти необхідні документи.
Витяги й довідки українці можуть сформувати на порталі ПФУ
Завдяки цифровізації документів громадянам тепер не обов'язково йти до відділів Пенсійного фонду, стояти в чергах і розв'язувати питання. Про те, як взяти витяг від ПФУ, розповів автор YouTube-каналу "Народна думка" Олександр Дубровський.
Отримати витяг можна через додаток Пенсійного фонду, або на порталі. Громадянин має зайти на свій акаунт, тобто авторизуватися в Кабінеті пенсіонера за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи онлайн-банкінгу. У ньому можна побачити розмір пенсії, стаж, наявність субсидій чи пільг.
Тут можна взяти різні довідки, витяги з самого Пенсійного фонду напряму, будь-то для оформлення, уточнення, чи для того, щоб просто подивитись всі свою інформацію,
– розповів експерт.
Витяги й довідки можна взяти в розділі "До ПФУ", який можна знайти в мобільному додатку знизу. У ньому варто обрати верхній пункт "Подати запит", де є перелік типів звернення.
Як подати запит на порталі ПФУ / Скриншот
Так в режимі онлайн можна отримати:
- довідку про доходи пенсіонера для субсидій;
- довідку про доходи пенсіонера;
- витяг з Реєстру застрахованих осіб;
- довідку ОК-5 (про зарплату від 2000 року);
- довідку про трудовий та страховий стаж;
- довідку ОК-7 (про зарплату від 2011 року);
- повідомлення про відкриття персональної електронної облікової картки;
- дані про нараховану заробітну плату;
- дані про нараховану заробітну плату в межах максимальної величини - коефіцієнт фактичної зарплати людини зарплати до середньої;
- дані про особливі умови праці;
- витяг з електронної трудової книжки чи з Електронного реєстру листків непрацездатності;
- довідку пільговика;
- довідка про розмір виплачених пільг/ житлової субсидії.
Важливо зазначити, що ОК 7 підтягує інформацію про стаж із 2011 року, а ОК 5 - з 2000. Саме ці довідки, за словами автора, вимагають від людини під час оформлення будь-яких пільг, субсидій тощо. Такі довідки може отримати не лише пенсіонер, а й громадяни, які працюють.
Оскільки користувач авторизований, то для подання запиту його дані підтягнуться автоматично. Далі потрібно прописати поля, які не заповнені, поставити відмітку про згоду на оброблення персональних даних і відправити запит.
Якщо натиснути на функцію "перейти до звернень", то саме там користувач побачить відповідь. Також вона додатково відображається у повідомленнях. Аби викачати PDF-файл, потрібно натиснути розділ з електронними документами безпосередньо у відповіді. Його можна вивантажити на пристрій та користуватися за потреби.
Готові довідки будуть у розділі "Електронні документи" / Скриншот
Дубровський наголосив, що іноді відповідь може надходити довго через завантаженість сервісу, але зазвичай це стається за дві – три хвилини.
Розповідаю вам лайфхак, як зробити це швидше. Брати або дуже рано вранці, або вночі, тому що це автоматично видає система… Коли навантаження на неї менше, в той період беріть і буде вам щастя. Тобто буде все швидко і максимально доступно,
– зазначив автор.
Також через онлайн-систему користувач може подати скаргу, пропозицію або заяву до конкретного відділу Пенсійного фонду.
Нагадаємо, з 2 серпня 2026 року в Україні змінюються правила підтвердження страхового стажу. Більшості громадян більше не доведеться самостійно збирати документи, якщо потрібні відомості вже є в державних реєстрах. Пенсійний фонд самостійно отримуватиме інформацію про трудову діяльність, заробітну плату, сплату ЄСВ та інші дані, необхідні для призначення або перерахунку пенсії.
Якщо ці відомості вже містяться в електронних базах, вимагати від людини додаткові підтвердні документи буде заборонено. Якщо ж потрібної інформації в реєстрах не буде, ПФУ повідомить про це заявника. У такому разі страховий стаж можна буде підтвердити іншим способом, зокрема через електронний кабінет ПФУ.