Витяги й довідки українці можуть сформувати на порталі ПФУ

Завдяки цифровізації документів громадянам тепер не обов'язково йти до відділів Пенсійного фонду, стояти в чергах і розв'язувати питання. Про те, як взяти витяг від ПФУ, розповів автор YouTube-каналу "Народна думка" Олександр Дубровський.

Отримати витяг можна через додаток Пенсійного фонду, або на порталі. Громадянин має зайти на свій акаунт, тобто авторизуватися в Кабінеті пенсіонера за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи онлайн-банкінгу. У ньому можна побачити розмір пенсії, стаж, наявність субсидій чи пільг.

Тут можна взяти різні довідки, витяги з самого Пенсійного фонду напряму, будь-то для оформлення, уточнення, чи для того, щоб просто подивитись всі свою інформацію,

– розповів експерт.

Витяги й довідки можна взяти в розділі "До ПФУ", який можна знайти в мобільному додатку знизу. У ньому варто обрати верхній пункт "Подати запит", де є перелік типів звернення.



Як подати запит на порталі ПФУ / Скриншот

Так в режимі онлайн можна отримати:

довідку про доходи пенсіонера для субсидій;

довідку про доходи пенсіонера;

витяг з Реєстру застрахованих осіб;

довідку ОК-5 (про зарплату від 2000 року);

довідку про трудовий та страховий стаж;

довідку ОК-7 (про зарплату від 2011 року);

повідомлення про відкриття персональної електронної облікової картки;

дані про нараховану заробітну плату;

дані про нараховану заробітну плату в межах максимальної величини - коефіцієнт фактичної зарплати людини зарплати до середньої;

дані про особливі умови праці;

витяг з електронної трудової книжки чи з Електронного реєстру листків непрацездатності;

довідку пільговика;

довідка про розмір виплачених пільг/ житлової субсидії.

Важливо зазначити, що ОК 7 підтягує інформацію про стаж із 2011 року, а ОК 5 - з 2000. Саме ці довідки, за словами автора, вимагають від людини під час оформлення будь-яких пільг, субсидій тощо. Такі довідки може отримати не лише пенсіонер, а й громадяни, які працюють.

Оскільки користувач авторизований, то для подання запиту його дані підтягнуться автоматично. Далі потрібно прописати поля, які не заповнені, поставити відмітку про згоду на оброблення персональних даних і відправити запит.

Якщо натиснути на функцію "перейти до звернень", то саме там користувач побачить відповідь. Також вона додатково відображається у повідомленнях. Аби викачати PDF-файл, потрібно натиснути розділ з електронними документами безпосередньо у відповіді. Його можна вивантажити на пристрій та користуватися за потреби.



Готові довідки будуть у розділі "Електронні документи" / Скриншот

Дубровський наголосив, що іноді відповідь може надходити довго через завантаженість сервісу, але зазвичай це стається за дві – три хвилини.

Розповідаю вам лайфхак, як зробити це швидше. Брати або дуже рано вранці, або вночі, тому що це автоматично видає система… Коли навантаження на неї менше, в той період беріть і буде вам щастя. Тобто буде все швидко і максимально доступно,

– зазначив автор.

Також через онлайн-систему користувач може подати скаргу, пропозицію або заяву до конкретного відділу Пенсійного фонду.

Нагадаємо, з 2 серпня 2026 року в Україні змінюються правила підтвердження страхового стажу. Більшості громадян більше не доведеться самостійно збирати документи, якщо потрібні відомості вже є в державних реєстрах. Пенсійний фонд самостійно отримуватиме інформацію про трудову діяльність, заробітну плату, сплату ЄСВ та інші дані, необхідні для призначення або перерахунку пенсії.

Якщо ці відомості вже містяться в електронних базах, вимагати від людини додаткові підтвердні документи буде заборонено. Якщо ж потрібної інформації в реєстрах не буде, ПФУ повідомить про це заявника. У такому разі страховий стаж можна буде підтвердити іншим способом, зокрема через електронний кабінет ПФУ.