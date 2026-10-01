Понад 100 випадків за тиждень: що розповіли у ДПСУ про незаконний перетин кордону

На державиних кордонах України зараз не спостерігається збільшення випадків незаконного виїзду. Проте прикордонники щоденно проводять затримання через відповідні порушення.

У ДПСУ розповіли про затримання на державних кордонах

Порівняно з попередніми роками кількість спроб незаконного перетину кордону є меншою. Але такі випадки нерідко фіксуються як на самій адмінмежі, так і в прикордонні. Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає 24 Канал.

За його словами, лише минулого тижня було затримано 230 громадян, які намагалися перетнути кордон з порушенням законодавства.

Як розповів Демченко, прикордонники у своїй роботі не лише затримують тих, хто не за правилами намагається виїхати з України, але й беруть участь у викритті схем, осіб, організаторів і посібників, які фактично переправляють людей через кордон.

Якщо для самих порушників передбачена адміністративна відповідальність, то за дії щодо незаконного переправлення осіб через кордон для громадян передбачена кримінальна відповідальність. У цілому за 8 місяців цього року було викрито 225 таких злочинних груп,

– зазначив речник ДПСУ.

Викриття таких злочинів відбувається у співпраці з правоохоронними органами, зокрема Національною поліцією, СБУ та ДБР.

Нагадаємо, нещодавно було викрито схему, яку організував поліціянт. За 7 тисяч доларів він передавав військовозобов'язаним маршрут переходу поза пунктами пропуску. Він пропонував "вийти" в Білорусі, а звідти вже їхати до Польщі.

Після сплати спеціально підготовлені люди підвозили чоловіків до українського кордону, а далі перехід здійснювався за інструкцією.

Також подібну схему організували двоє військовослужбовців. Із серпня 2025 року вони продавали можливість покинути Україну, допомагаючи чоловікам перетнути кордон. Наразі службовцям повідомлено про підозру.