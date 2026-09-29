Поліціянт сприяв незаконному виїзду громадян з України

У вівторок, 29 вересня, стало відомо про затримання працівника поліції з Кривого Рогу, який за гроші організовував військовозобов'язаним чоловікам виїзд за кордон. При чому маршрут охоплював одразу дві країни. Про це написали в ДБР.

Викрити ймовірного злочинця вдалося завдяки сприянню Національної поліції. Наразі чоловікові повідомили про підозру.

Його схема стосувалася не лише переходу поза пунктами пропуску, але й визначення повного маршруту. Крім того, патрульний домовлявся про підвезення до кордону. Чоловіки отримували чіткі інструкції про втечу й подальші дії на території Білорусі, куди військовозобов'язані потрапляли після перетину кордону.

Така "послуга" коштувала 7 тисяч доларів США. Один із задокументованих епізодів стосується чоловіка, якому патрульний пояснив, що у визначений день потрібно взяти із собою кусачки для перекушування огороджувального дроту та відповідний одяг для маскування,

– повідомили правоохоронці.

Після сплати спеціально підготовлені люди підвозили чоловіків безпосередньо до кордону, а далі "клієнт" діяв за інструкціями. Потрапивши в Білорусь, втікачі мали здатися місцевим прикордонникам і сплатити штраф. Після всіх процедур українці могли легко потрапити до Польщі.

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Поліціянт організував схему незаконного перетину кордону: дивіться відео

За можливе сприяння та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів патрульному передбачене покарання. Стаття 332 Кримінального кодексу України передбачає до 9 років позбавлення волі.

Наразі бюро має встановити інших учасників протизаконної схеми й перевірити інші можливі епізоди.

Нагадаємо, уряд пропонував посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного або надзвичайного стану в законопроєкті №13673. Ініціатива передбачає штраф у розмірі 119 – 170 тисяч гривень або ув'язнення до трьох років.

Окремо хочуть запровадити відповідальність для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, які законно виїхали, але не повернулися у встановлений строк. За таке можуть штрафувати на 34 – 51 тисячу гривень або карати в'язницею на строк від трьох до 5 років.

Також законопроєкт дозволяє спеціальне досудове розслідування без присутності підозрюваного, якщо він перебуває за кордоном