Полицейский содействовал незаконному выезду граждан из Украины

Во вторник, 26 сентября, стало известно о задержании сотрудника полиции из Кривого Рога, который за деньги организовывал военнообязанным мужчинам выезд за границу. При этом маршрут охватывал сразу две страны. Об этом сообщили в ГБР.

Разоблачить предполагаемого преступника удалось благодаря содействию Национальной полиции. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении.

Его схема касалась не только пересечения границы вне пунктов пропуска, но и определения полного маршрута. Кроме того, патрульный договаривался о подвозе к границе. Мужчины получали четкие инструкции о побеге и дальнейших действиях на территории Беларуси, куда военнообязанные попадали после пересечения границы.

Так "услуга" стоила 7 тысяч долларов США. Один из зафиксированных эпизодов касается мужчины, которому патрульный объяснил, что в назначенный день нужно взять с собой кусачки для перекусывания оградительной проволоки и соответствующую одежду для маскировки,

– сообщили правоохранители.

После оплаты специально подготовленные люди подвозили мужчин непосредственно к границе, а дальше "клиент" действовал по инструкциям. Попав в Беларусь, беглецы должны были сдаться местным пограничникам и уплатить штраф. После всех процедур украинцы могли легко попасть в Польшу.

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Полицейский организовал схему незаконного пересечения границы: смотрите видео

За возможное содействие и организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений патрульному грозит наказание. Статья 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает до 9 лет лишения свободы.

В настоящее время бюро должно установить других участников противозаконной схемы и проверить другие возможные эпизоды.

Напомним, правительство предлагало ужесточить ответственность за незаконное пересечение границы во время военного или чрезвычайного положения в законопроекте №13673. Инициатива предусматривает штраф в размере 119–170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до трех лет.

Отдельно планируется ввести ответственность для военнообязанных, призывников и резервистов, которые законно выехали, но не вернулись в установленный срок. За это могут оштрафовать на 34–51 тысячу гривен или наказать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также законопроект разрешает проведение специального досудебного расследования без присутствия подозреваемого, если он находится за границей