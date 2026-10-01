В ГПСУ рассказали о задержаниях на государственных границах

По сравнению с предыдущими годами количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось. Однако такие случаи нередко фиксируются как на самой административной границе, так и в приграничной зоне. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает 24 Канал.

По его словам, только на прошлой неделе было задержано 230 граждан, пытавшихся пересечь границу с нарушением законодательства.

Как рассказал Демченко, пограничники в своей работе не только задерживают тех, кто с нарушением правил пытается выехать из Украины, но и участвуют в раскрытии схем, лиц, организаторов и пособников, которые фактически переправляют людей через границу.

Если для самих нарушителей предусмотрена административная ответственность, то за действия, связанные с незаконной переправкой лиц через границу, для граждан предусмотрена уголовная ответственность. В целом за 8 месяцев этого года было раскрыто 225 таких преступных групп,

– отметил пресс-секретарь ГПСУ.

Раскрытие таких преступлений происходит в сотрудничестве с правоохранительными органами, в частности с Национальной полицией, СБУ и ГБР.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Напомним, недавно была раскрыта схема, организованная полицейским. За 7 тысяч долларов он передавал военнообязанным маршрут пересечения границы вне пунктов пропуска. Он предлагал "выйти" в Беларуси, а оттуда уже ехать в Польшу.

После оплаты специально подготовленные люди подвозили мужчин к украинской границе, а дальше переход осуществлялся по инструкции.

Также подобная схему организовали двое военнослужащих. С августа 2023 года они продавали возможность покинуть Украину, помогая мужчинам пересечь границу. В настоящее время сотрудникам сообщено о подозрении.