За свои услуги организаторы планировали получить 14 тысяч евро, а для перевозки мужчины использовали автомобиль, числившийся на балансе воинской части. Об этом говорится в заявлении Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Что известно о раскрытом преступлении?

По данным следствия, к незаконной схеме могли быть причастны 54-летний младший сержант и старший солдат. Они договорились забрать военнообязанного мужчину из Винницкой области и доставить его в Береговский район Закарпатской области, откуда он должен был незаконно пересечь государственную границу.

История началась в начале августа 2025 года.

Потенциальному "клиенту" через корпоративный мессенджер сообщили о возможности незаконного выезда из Украины и предложили связаться с другим пользователем в Telegram.

В ходе переписки мужчине назвали цену – 12 тысяч евро за переправку через границу. Еще 2 тысячи евро должны были пойти на его перевозку от места проживания до точки незаконного пересечения границы.

Двое военнослужащих пытались переправить мужчину за границу / Фото прокуратуры

1 сентября 2025 года на указанный криптокошелек мужчина перечислил 2,3 тысячи долларов. Остальные средства он должен был передать после того, как сядет в автомобиль.

Уже 4 сентября военнослужащие отправились в Винницкую область. Мужчину взяли на служебном автомобиле воинской части и повезли в направлении Закарпатья.

По дороге военные, по данным следствия, не просто сопровождали пассажира, но и объясняли ему, как действовать при незаконном пересечении границы. Они рассказали об особенностях маршрута и посоветовали, как проходить блокпосты. В частности, мужчине рекомендовали надеть военную форму, чтобы не привлекать внимания.

Однако до границы они так и не добрались. Около 20:00 автомобиль остановили на контрольном посту "Торунь" в Закарпатской области.

Пограничники обнаружили в машине двух военнослужащих и их пассажира.

Военным сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Суд уже избрал им меры пресечения. В настоящее время следствие устанавливает других возможных участников схемы и проверяет, могли ли военные быть причастны к другим подобным случаям.