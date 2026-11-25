Пенсіонери, які після рішення суду мали б отримати додаткові виплати від ПФУ, вже помічають перші надходження. Юристи зазначають, що заборгованість виплачують тим громадянам, які вже пройшли судовий процес після скасування постанови №821.

Пенсійний фонд вже сплачує борги за судовими рішеннями

Нещодавно частина пенсіонерів отримала виплати від Пенсійного фонду – 810 і 143 гривні. Таким чином фонд повертає заборгованість і проводить доплати до поточної пенсії. Фахівці Юридичної компанії "Мережа права" пояснили, що такі суми ПФУ почав нараховувати тим громадянам, які мають спеціальні пенсії.

Право на такі виплати мають пенсіонери, які працювали державними службовцями, служили у війську, були народними депутатами чи прокурорами. Наразі вони отримують доплати саме в таких сумах.

Ще минулого тижня в особистих кабінетах почали з'являтися суми майбутніх виплат. А вже цими вихідними пенсіонери почали повідомляти про надходження коштів. Серед перших надходжень 810 гривень та 143 гривні. Водночас важливо розуміти, що це можуть бути різні за призначенням виплати,

– розповів адвокат Дмитро Корсун.

За його словами, 143 гривні – це сума заборгованості, яку Пенсійний фонд повертає пенсіонеру. А якщо людині надійшло дві різні суми, то це – доплата до поточної пенсії та заборгованість за попередній період.

Правники радять пенсіонерам, які мають отримати гроші за рішенням суду, перевірити свій електронний кабінет ПФУ та звернути увагу саме на суми, які там відображаються.

Аби перевірити, чи надійдуть виплати, потрібно:

зайти на портал ПФУ в розділ "Мої судові справи".

натиснути на відповідну справу, де є вся інформація щодо рішення й виконання.

Чому юристи радять йти в суд, щоб відстояти право на належний розмір пенсії