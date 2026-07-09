Новий статус за роботу в небезпечних умовах: у Раді вирішили підтримати деяких українців

Верховна Рада може створити спеціальний правовий механізм, згідно з яким будуть визнавати, захищати та належно забезпечувати осіб, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури в небезпечних районах.

В Україні з'явиться статус учасників забезпечення життєдіяльності населення на територіях активних бойових дій

Щоденно в місцях, де ведуться бойові дії, працівники критичної інфраструктури особисто працюють, щоб жителі не відчували проблем із життєдіяльністю, а об'єкти працювали стало. Тому такі люди заслуговують на державні гарантії та захист. Саме тому Комітет з питань соціальної політики та захисту прав рекомендує народним депутатам ухвалити Закон України про їхній статус. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт під номером 15340 пропонує деякі нововведення, які б змінили режим оплати праці для робітників, які залишаються на територіях активних бойових дій. Їм дозволятимуть укладати трудові контракти. Перевагами будуть висока оплата праці, соціальні виплати та компенсації за ризики.

Працювати пропонують вахтовим методом у прифронтових районах. Громадяни матимуть систему ротацій із забезпеченням житлом, транспортними послугами та соціальним захистом.

Працівникам, які забезпечуватимуть критичну інфраструктуру в небезпечних районах, надаватимуть спеціальний статус "учасника забезпечення життєдіяльності на територіях активних бойових дій". Його присвоюватимуть тим, хто фактично працював у таких умовах.

Для забезпечення працівників грошима автори пропонують внести зміни до Бюджетного кодексу й визначити розмір фінансування гарантій для учасників забезпечення життєдіяльності населення. Для цього створено окремий законопроєкт №15341. Ці питання ще розглядатимуть профільні комітети.

Раніше Пенсійний фонд роз'яснював, що громадяни, які працювали з особливо шкідливими, небезпечними або складними умовами праці, можуть оформити пенсію за правилом "рік за два". Таким чином працівники, які присвятили складній роботі частину життя зможуть компенсувати підвищені професійні ризики й навіть достроково вийти на відпочинок.

Проте право на таку пенсію не надається автоматично. Людині для цього потрібно документально підтвердити характер роботи або служби. Зазвичай для цього недостатньо лише запису в трудовій книжці, але ПФУ може просити додаткові документи.

Якщо документи втрачені або підприємство ліквідоване, підтвердити право на подвійний стаж можна через архів або за допомогою суду.