Домовленість за 26 тисяч доларів: ділки в Києві обіцяли "допомогти" військовому в переведенні

У столиці викрили схему переведення військового з бойового підрозділу до тилового. За гроші організато та його спільник обіцяв, що обговорить це питання з одним з військових командувачів.

Ділки брали хабар за переведення військового

Чоловіки пропонували знайомому перевестися з бойового підрозділу в тиловий та обіцяли, що його не будуть залучати до боїв. Проте за таку "послугу" від військового вимагали значну суму. Про це розповіли в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Допомогу чоловіки пропонували своєму товаришу, який служив у бойовій частині. Організатор схеми зазначив, що може посприяти його переведенню до тилової частини за допомогою зв'язків з командуванням одного з підрозділів.

Імовірний злочинець працював не сам, а зі спільником. Саме йому військовий мав передати оплату в розмірі 26 тисяч доларів. Проте про схему стало відомо правоохоронцям, які наприкінці липня затримали організатора та його спільника в процесуальному порядку.

Обидва затриманих підозрюються в сприянні одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи.

У Києві затримали учасників корупційної схеми / Фото Нацполіції

Наразі організатор перебуває під вартою, але може бути звільнений під заставу в майже пів мільйона гривень. Спільник може вийти з під варти, якщо внесе 266 240 гривень застави.

За скоєний злочин ділкам може загрожувати до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також передбачена конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді пропонували змінити статтю Кримінального кодексу, щоб уникнути різного трактування відповідальності за отримання неправомірної вигоди. Зміни уточнюють, за які саме дії настає кримінальна відповідальність.

Автори звернули увагу, що чинна редакція дозволяла неоднозначно вбачали межу між "наміром" дати хабар і завершеним злочином. Через це в окремих справах судді кримінальну відповідальність могли застосовувати навіть без факту передачі коштів. Тож у законопроєкті №15221 описали технічні зміни для статті про хабарництво.