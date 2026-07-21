Відкуповується частина суспільства, – омбудсман заявив про хабарі за звільнення від мобілізації

Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів про часті випадки, коли службовці ТЦК змушують людей "відкуплятися" від мобілізації. Ціни сягають десятків доларів, тож фактично громадяни, які мають гроші, можуть не йти примусово до війська.

Які хабарі беруть службовці ТЦК

Через велику кількість хабарів ТЦК вже не перебирають військовозобов'язаними, везуть до центрів усіх, а далі нерідко беруть гроші за "звільнення". Так вихід з буса для мобілізованого може коштувати й 10 тисяч доларів. Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Новини.Live".

Службовці центрів комплектування встановили "ціни" для мобілізованих. Про їхнє хабарництво відомо багато, але найцікавіше, що про це говорять офіційні державні особи.

Так з людини можуть вимагати приблизно 10 тисяч доларів, щоб відпустити її після незаконної мобілізації. А вихід з ТЦК коштує вдвічі дорожче. При чому одну такі дії можуть застосувати до однієї й тієї ж людини.

Проблема в тому, що відкуповується одна частина суспільства, інша частина не має на це ресурсу і йде воювати,

– коментує Лубінець.

Омбудсман додав, що людей можуть мобілізувати й просто "для галочки". ТЦК не розбирається, чи є в військовозобов'язаного хвороби, яким є їхній вік. Правда розкривається пізніше, але факт порушення залишається.

Як наслідок, мобілізованого не беруть у жодну частину й сенсу в такому призові немає зовсім. Хіба що такий чоловік починає служити в самому ТЦК. Ймовірно, службовці чекають, коли таку вже фактично військову людину, хтось із військових частин "купить".

Лубінець знову розповів про порушення мобілізаційних заходів: відео

Нагадаємо, працівники ТЦК не мають права самостійно затримувати або доставляти людей до територіальних центрів комплектування. За словами адвокатки Марини Бекало, адміністративне затримання здійснює виключно Національна поліція, якщо отримала відповідний запит від ТЦК.

Затримання можливе, якщо людина порушила правила військового обліку, без поважних причин не з'явилася за повісткою або не повідомила про зміну в облікових даних.

Після затримання поліція зобов'язана оформити протокол адміністративного затримання, повідомити родичів про місцеперебування людини, а на її прохання – також роботодавця. Крім того, затриманий має право на безоплатну правову допомогу.