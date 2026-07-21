Какие взятки берут сотрудники ТЦК

Из-за большого количества взяток ТЦК уже не отбирают военнообязанных, везут в центры всех, а дальше нередко берут деньги за "освобождение". Так, выход из микроавтобуса для мобилизованного может стоить и 10 тысяч долларов. Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью "Новости.Live".

Сотрудники центров комплектования установили "цены" для мобилизованных. Об их взяточничестве известно много, но самое интересное, что об этом говорят официальные государственные лица.

Так, с человека могут требовать примерно 10 тысяч долларов, чтобы отпустить его после незаконной мобилизации. А выход из ТЦК обходится вдвое дороже. При этом такие действия могут применяться к одному и тому же человеку.

Проблема в том, что откупается одна часть общества, а другая часть не имеет на это средств и идет воевать,

– комментирует Лубинец.

Омбудсмен добавил, что людей могут мобилизовать и просто "для галочки". ТЦК не выясняет, есть ли у военнообязанного заболевания, каков его возраст. Правда выясняется позже, но факт нарушения остается.

В результате мобилизованного не берут ни в одну часть, и смысла в таком призыве нет вовсе. Разве что такой человек начинает служить в самом ТЦК. Вероятно, чиновники ждут, когда такого уже фактически военного человека кто-то из воинских частей "купит".

Лубинец вновь рассказал о нарушениях мобилизационных мероприятий: видео

Напомним, сотрудники ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать или доставлять людей в территориальные центры комплектования. По словам адвоката Марины Бекало, административное задержание осуществляет исключительно Национальная полиция, если она получила соответствующий запрос от ТЦК.

Задержание возможно, если человек нарушил правила воинского учета, без уважительных причин не явился по повестке или не сообщил об изменении в учетных данных.

После задержания полиция обязана оформить протокол административного задержания, уведомить родственников о местонахождении человека, а по его просьбе – также работодателя. Кроме того, задержанный имеет право на бесплатную правовую помощь.