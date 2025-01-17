Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на адвоката Марину Бекало. Мобилизация в Украине регламентируется законом, и задержание военнообязанных по запросу ТЦК проводится только полицией.
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Как осуществляется административное задержание
В соответствии с законодательством, задержание военнообязанных осуществляет исключительно Национальная полиция по запросу ТЦК. Сами работники ТЦК не имеют полномочий задерживать или транспортировать лиц.
Запрос ТЦК касается граждан, которые:
- нарушили правила воинского учета;
- не явились по повестке без уважительных причин;
- не предоставили своевременно сведения об изменении места жительства, образования, работы и тому подобное.
Запрос ТЦК в полицию содержит:
- конкретные данные о лице-нарушителе;
- требование доставить его в ТЦК для составления протокола.
Порядок действий полиции
Задержание и транспортировка: После получения запроса полиция проводит задержание лица и доставляет его в соответствующий ТЦК.
Составление протокола: Административное задержание фиксируется в протоколе, который подписывают полицейский и задержанный. В случае отказа задержанного от подписи в протоколе отмечают эту информацию.
Сообщение родственников: Полиция должна немедленно сообщить родственникам задержанного о его местонахождении. По просьбе задержанного об этом также информируют работодателя.
Юридическая помощь: В случае задержания лицо имеет право на бесплатную правовую помощь.
Важно подчеркнуть, что ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать, ограничивать свободу или транспортировать военнообязанных. Их действия ограничиваются подачей запросов в Нацполицию.
В мае 2023 года были приняты изменения в процесс мобилизации, в частности, все граждане на воинском учете должны были до 16 июля обновить свои данные, а мобилизационный возраст снижен до 25 лет.
Практика административного задержания по запросу ТЦК четко регламентирована законом. Полиция действует исключительно на основе запросов и в соответствии с процедурой. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, стоит знать свои права, в частности право на юридическую помощь, и понимать границы полномочий как ТЦК, так и полиции.