Поділ спадщини в Україні: коли частки рівні та хто має переважне право на майно

Українське законодавство передбачає чіткі правила поділу спадкового майна між спадкоємцями, однак на практиці такі питання нерідко стають предметом спорів. Розповідаємо, як розподіляється спадщина, хто має переважне право на майно та коли можливий перерозподіл часток.

Як ділиться майно між спадкоємцями?

Правове регулювання спадкових відносин в Україні охоплює норми, які визначають порядок і підстави поділу спадкового майна, повідомляє Міністерство юстиції України. Ключові правила такого механізму закріплені у Цивільному кодексі України та сформовані судовою практикою.

Згідно зі статтею 1278 Цивільного кодексу України, частки спадкоємців є рівними, якщо заповітом не передбачено інший розподіл. Кожен спадкоємець має право на виділення належної йому частки в натурі, а сам поділ здійснюється за правилами спільної часткової власності.

Спадкоємці можуть за взаємною домовленістю змінювати розмір часток. Для рухомого майна достатньо усної угоди, тоді як щодо нерухомості або транспортних засобів така домовленість має бути письмовою та нотаріально посвідченою. Також закон дозволяє укладення нотаріального договору про поділ спадкового майна ще до видачі свідоцтва про право на спадщину.

Окремі категорії спадкоємців мають переважне право на отримання майна в натурі. Зокрема, це стосується осіб, які не менш як один рік до відкриття спадщини проживали зі спадкодавцем однією сім'єю. Вони можуть претендувати на предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку в межах своєї частки.

Переважне право також мають спадкоємці, які були співвласниками майна разом зі спадкодавцем, якщо такий виділ не порушує істотних інтересів інших спадкоємців. У разі неможливості виділу частки в натурі майно може перейти одному зі спадкоємців із виплатою грошової компенсації іншим.

Які можуть виникнути нюанси під час спадкування?

Якщо між спадкоємцями виникає спір, питання поділу вирішується в судовому порядку. Суд враховує характер користування майном, його призначення, тривалість використання та інші важливі обставини. Судова практика також допускає поділ нерухомого майна з відхиленням від ідеальних часток із компенсацією.

Окремо закон передбачає можливість перерозподілу спадщини. Це відбувається, якщо після завершення строку прийняття спадщини з'являються інші спадкоємці, які її прийняли. У такому разі вони можуть вимагати передання збереженого майна в натурі або грошової компенсації.

Водночас відмова від спадщини на користь інших спадкоємців допускається лише у встановлений строк для її прийняття. Після його спливу збільшення часток з цієї підстави законом не передбачене.

