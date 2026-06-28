Аби не зникли витрати: як пенсіонеру перевірити, чи пройшов він ідентифікацію у 2026 році

Для продовження виплат у 2027 році дехто з пенсіонерів зобов'язані пройти ідентифікацію. У Пенсійному фонді пояснили, на якому ресурсі це можна зробити.

Як перевірити, чи пенсіонер пройшов ідентифікацію?

ПФУ розробив зручний сервіс "Моя ідентифікація". На ньому людина може побачити, коли вона проходила процедуру та чи не потрібно їй це робити у 2026 році. Про це написали на сайті Головного управління ПФУ в Житомирській області.

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Перевірити дані про себе пенсіонер може на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Кожен українець, який вже отримав статус пенсіонера, має там електронний кабінет.

Авторизувавшись на сайті, людина може побачити дату останньої ідентифікації, як і де вона була проведена, а також дані установи банку.

Сервіс дозволяє легко переконатися, що ідентифікація особи проведена, що є підставою для продовження виплат,

– зазначили у ПФУ.

Першочергово пенсіонер має авторизуватися на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. На вибір можна використати для цього кваліфікований електронний підпис, Дія.Підпис, або скористатися ID.GOV.UA.

Рубрика "Моя ідентифікація" розташована в меню ліворуч. Саме туди треба зайти.

Важливо, що якщо дані пенсіонера не відображаються в особистому кабінеті, то людині варто оновити сторінку, наприклад за допомогою клавіші на клавіатурі F5.

Як перевірити, чи пенсіонер пройшов ідентифікацію: дивіться відео

Додамо, що не всі пенсіонери мають проходити фізичну ідентифікацію. Закон визначає перелік громадян, хто не має робити цю процедуру. Так в Мінсоцполітики повідомили, що від такого обов'язку звільняються ті, хто особисто отримує пенсію в банку, інколи звертається до сервісного центру ПФУ чи користується електронними сервісами з електронним підписом.

А от обов'язково до 31 грудня поточного року пройти ідентифікацію мають пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них і не повідомили про це органи Пенсійного фонду. Також така вимога стоїть перед українцями пенсійного віку, які проживають за кордоном.

Якщо вони не пройдуть ідентифікацію, виплату пенсії можуть тимчасово призупинити до підтвердження особи.

Проте, якщо ПФУ повідомив про потребу пройти ідентифікацію, то краще це зробити якнайшвидше у запропонований спосіб.

Крім перевірки дати останньої ідентифікації, в особистому кабінеті на порталі ПФУ можна переглянути інформацію про призначену пенсію, страховий стаж, електронну пенсійну справу, а також подати окремі заяви до Пенсійного фонду без особистого відвідування його сервісного центру.

Що варто знати про пенсії у 2026 році?

Пенсіонери, які працюють, можуть отримувати менші пенсійні виплати через те, що для доплат і надбавок враховується їхній статус працевлаштованої особи. Зокрема, після працевлаштування людина може втратити право на деякі доплати, які призначаються лише непрацюючим пенсіонерам. Водночас після звільнення виплати можуть бути переглянуті, якщо пенсіонер повідомить про зміну свого статусу до Пенсійного фонду.

Вже з липня в Україні збільшиться мінімальний розмір пенсійного забезпечення для осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Йдеться про людей з інвалідністю, щодо яких законом встановлено гарантовані мінімальні розміри пенсій. Залежно від групи інвалідності виплати становитимуть понад 12 тисяч гривень, а для окремих категорій – ще більше.