Чому пенсію можуть зменшити?

Пенсіонери мають повідомляти ПФУ про працевлаштування, повідомляється у статті 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Ця ж вимога діє і якщо пенсіонер розпочав підприємницьку діяльність. Річ у тім, що при виході на пенсію можуть надаватися спеціальні доплати. Вони виплачуються лише у випадку, коли особа не працює.

Якщо ж пенсіонер вирішив повернутися до роботи, але не попередив ПФУ, йому можуть надійти "зайві" гроші. Надмірно виплачені кошти доведеться повернути, для цього є декілька методів:

добровільний – громадянин сам повертає гроші;

примусовий – надмірно виплачені кошти стягують з пенсії, поки борг не буде погашено.

Зверніть увагу! ПФУ має право вилучати до 20% від розміру пенсії.

Аби уникнути стягування, пенсіонер має повідомити ПФУ про зміни протягом 10 днів. При чому, важливо сповіщати Пенсійний фонд також про закінчення підприємницької діяльності або звільнення. Ця інформація допоможе збільшити пенсію, бо доплати "повернуть".

Нагадаємо, українські пенсіонери мають право на різного роду надбавки. Зокрема, за віком. Наразі така доплата надається особам старше 70 років і складає від 300 до 570 гривень.