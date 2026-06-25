Почему пенсию могут уменьшить?

Пенсионеры должны уведомлять ПФУ о трудоустройстве, как указано в статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Это же требование действует и в том случае, если пенсионер начал предпринимательскую деятельность. Дело в том, что при выходе на пенсию могут предоставляться специальные доплаты. Они выплачиваются только в том случае, если человек не работает.

Если же пенсионер решил вернуться к работе, но не уведомил ПФУ, ему могут поступить "лишние" деньги. Чрезмерно выплаченные средства придется вернуть, для этого существует несколько способов:

добровольный – гражданин сам возвращает деньги;

принудительный – излишне выплаченные средства взимаются с пенсии до тех пор, пока долг не будет погашен.

Обратите внимание! ПФУ имеет право удерживать до 20% от размера пенсии.

Чтобы избежать взыскания, пенсионер должен уведомить ПФУ об изменениях в течение 10 дней. При этом важно сообщать в Пенсионный фонд также об окончании предпринимательской деятельности или увольнении. Эта информация поможет увеличить пенсию, так как доплаты можно "вернуть".

Напомним, украинские пенсионеры имеют право на различные надбавки. В частности, по возрасту. В настоящее время такая надбавка предоставляется лицам старше 70 лет и составляет от 300 до 570 гривен.