Как проверить, прошел ли пенсионер процедуру идентификации?

ПФУ разработал удобный сервис "Моя идентификация". На нем человек может увидеть, когда он проходил процедуру и нужно ли ему это делать в 2026 году. Об этом написали на сайте Главного управления ПФУ в Житомирской области.

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Проверить данные о себе пенсионер может на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. У каждого украинца, уже получившего статус пенсионера, там есть электронный кабинет.

Авторизовавшись на сайте, человек может увидеть дату последней идентификации, как и где она была проведена, а также данные банковского учреждения.

Сервис позволяет легко убедиться, что идентификация личности проведена, что является основанием для продолжения выплат,

– отметили в ПФУ.

В первую очередь пенсионер должен авторизоваться на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого можно использовать квалифицированную электронную подпись, Дия.Подпись или воспользоваться ID.GOV.UA.

Рубрика "Моя идентификация" расположена в меню слева. Именно туда и нужно перейти.

Важно, что если данные пенсионера не отображаются в личном кабинете, то человеку следует обновить страницу, например, с помощью клавиши F5 на клавиатуре.

Как проверить, прошел ли пенсионер идентификацию: смотрите видео

Добавим, что не все пенсионеры должны проходить физическую идентификацию. Закон определяет перечень граждан, которые не обязаны проходить эту процедуру. Так, в Минсоцполитики сообщили, что от такой обязанности освобождаются те, кто лично получает пенсию в банке, периодически обращается в сервисный центр ПФУ или пользуется электронными сервисами с электронной подписью.

А вот обязательно до 31 декабря текущего года пройти идентификацию должны пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них и не сообщившие об этом в органы Пенсионного фонда. Также такое требование предъявляется к украинцам пенсионного возраста, проживающим за рубежом.

Если они не пройдут идентификацию, выплату пенсии могут временно приостановить до подтверждения личности.

Однако, если ПФУ уведомил о необходимости пройти идентификацию, то лучше сделать это как можно скорее предложенным способом.

Помимо проверки даты последней идентификации, в личном кабинете на портале ПФУ можно просмотреть информацию о назначенной пенсии, страховом стаже, электронном пенсионном деле, а также подать отдельные заявления в Пенсионный фонд без личного посещения его сервисного центра.

Что стоит знать о пенсиях в 2026 году?

Работающие пенсионеры могут получать меньшие пенсионные выплаты из-за того, что при начислении доплат и надбавок учитывается их статус работающего лица. В частности, после трудоустройства человек может лишиться права на некоторые доплаты, которые назначаются только неработающим пенсионерам. В то же время после увольнения выплаты могут быть пересмотрены, если пенсионер сообщит о смене своего статуса в Пенсионный фонд.

Уже с июля в Украине увеличится минимальный размер пенсионного обеспечения для лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Речь идет о людях с инвалидностью, в отношении которых законом установлены гарантированные минимальные размеры пенсий. В зависимости от группы инвалидности выплаты составят более 12 тысяч гривен, а для отдельных категорий — еще больше.