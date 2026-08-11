Фіктивна інвалідність за 20 тисяч доларів: офіцерка ЗСУ організувала хитру схему

Службовці державного бюро розслідувань підозрюють офіцерку відділу логістики однієї з військових частин у створенні фіктивних документів для воїнів. З її допомогою військовослужбовці могли безпідставно з війська, що своєю чергою шкодило обороноздатності держави.

Службовиця організувала схему звільнення із ЗСУ

ДБР змогла викрити жінку, яка брала гроші з військових, щоб оформити їм фіктивні документи. Схему вдалося викрити за сприяння командування Генерального штабу. З'ясувалося, що офіцерка, користуючись зв'язками, вчиняла незаконні дії. Про це розповіли в Державному бюро розслідувань.

Жінка служила на посаді офіцерки відділу логістики. Її колишнє місце роботи – Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь". Через те, що підозрювана в медзакладі вона ще мала зв'язки, вона пропонувала військовим оформити інвалідність із подальшим звільненням зі служби. Вона просила від 14 до 20 тисяч доларів винагороди за таку "роботу".

Схема полягала в домовленості з лікарями про оформлення потрібних документів. Здорових військових мали б забирати в госпіталь, а потім в їхніх медичних документах з'являлися б дані про хвороби. На підставі цього воїни могли б оформити III групу інвалідності й повністю звільнитися з військової служби.

Офіцерку вдалося затримати після отримання грошей від одного з "клієнтів". ДБР перевіряє, чи залучені до схеми інші учасники, та чи встигли хтось із військових оформити фальшиві документи.

Затримано організаторку схеми / Фото ДБР

Важливо, що статус людини з інвалідністю не лише дозволяв військовим більше не служити, але й давав право незаконно отримувати державні виплати.

Винні в організації схеми можуть отримати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Вінниччині правоохоронці викрили подібну схему, яку, за даними слідства, організували мати та її син. Вони працювали медиками й пропонували "послугу" за близько 3 тисяч доларів.

Для клієнтів організовували фіктивне стаціонарне лікування та необхідні обстеження, після чого документи готували для оцінювання інвалідності.