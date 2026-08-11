Сотрудница организовала схему увольнения из ВСУ

ГБР удалось разоблачить женщину, которая брала деньги у военных, чтобы оформить им фиктивные документы. Схему удалось раскрыть при содействии командования Генерального штаба. Выяснилось, что офицер, пользуясь связями, совершала незаконные действия. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Женщина служила в должности офицера отдела логистики. Ее прежнее место работы – Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь". Почему подозреваемая в медучреждении еще имела связи, она предлагала военным оформить инвалидность с последующим увольнением со службы. За такую "работу" она просила от 14 до 20 тысяч долларов вознаграждения.

Схема заключалась в договоренности с врачами об оформлении необходимых документов. Здоровых военнослужащих должны были госпитализировать, а затем в их медицинских документах появлялись бы сведения о заболеваниях. На основании этого военнослужащие могли бы оформить III группу инвалидности и полностью уволиться с военной службы.

Офицера удалось задержать после получения денег от одного из "клиентов". ГБР проверяет, причастны ли к схеме другие участники и успел ли кто-то из военных оформить поддельные документы.

Задержана организатор схемы / Фото ГБР

Важно, что статус человека с инвалидностью не только позволял военным больше не служить, но и давал право незаконно получать государственные выплаты.

Виновные в организации схемы могут получить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области правоохранители раскрыли аналогичную схему, которую, по данным следствия, организовали мать и ее сын. Они работали медиками и предлагали "услугу" за около 3 тысяч долларов.

Для клиентов организовывали фиктивное стационарное лечение и необходимые обследования, после чего готовили документы для определения инвалидности.