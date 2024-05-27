Як оформити інвалідність
Щоб отримати статус особи з інвалідністю, необхідно спочатку звернутися до місцевої установи охорони здоров'я.
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Сімейний лікар за результатами діагностики підтвердить наявність стійких порушень функцій організму та видасть направлення для проведення експертного обстеження в медико-соціальній експертизі МОЗ.
Після цього лікарсько-консультативна комісія огляне заявника, і це має статися протягом семи днів з моменту отримання необхідних документів.
Після первинного огляду, комісія видасть направлення на медико-соціальну експертизу за формою № 088/о.
Які документи треба для МСЕК
Для звернення до МСЕК необхідно подати такі документи, які підтверджують основний діагноз:
- виписки зі стаціонарів;
- виписки з амбулаторної карти;
- результати спеціальних медичних досліджень.
Крім того, потрібно буде надати наступні документи:
- паспорт;
- завірену копію трудової книжки;
- копію посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (за наявності);
- копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності).
Після проведення огляду, Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) збереться на засідання в повному складі, ухвалить рішення щодо ступеня інвалідності та видасть відповідну довідку.
Які захворювання дозволяють оформити інвалідність
В Україні Визначення групи інвалідності залежить від обмежень життєдіяльності особи:
- І група інвалідності – включає осіб з найсерйознішими порушеннями здоров'я, які не можуть самостійно обслуговувати себе, пересуватися, спілкуватися чи контролювати власну поведінку.
- ІІ група інвалідності – включає осіб, чия життєдіяльність суттєво обмежена, але які не потребують постійного догляду.
- ІІІ група інвалідності – охоплює осіб з помірними функціональними обмеженнями, які потребують соціальної підтримки, але здатні навчатися та працювати за умови належної реабілітації чи компенсації порушених функцій.