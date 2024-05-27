Як оформити інвалідність

Щоб отримати статус особи з інвалідністю, необхідно спочатку звернутися до місцевої установи охорони здоров'я.

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Сімейний лікар за результатами діагностики підтвердить наявність стійких порушень функцій організму та видасть направлення для проведення експертного обстеження в медико-соціальній експертизі МОЗ.

Після цього лікарсько-консультативна комісія огляне заявника, і це має статися протягом семи днів з моменту отримання необхідних документів.

Важливо! У випадку, коли заявник не може особисто з'явитися на огляд, огляд може бути проведений за місцем проживання заявника.

Після первинного огляду, комісія видасть направлення на медико-соціальну експертизу за формою № 088/о.

Які документи треба для МСЕК

Для звернення до МСЕК необхідно подати такі документи, які підтверджують основний діагноз:

виписки зі стаціонарів;

виписки з амбулаторної карти;

результати спеціальних медичних досліджень.

Крім того, потрібно буде надати наступні документи:

паспорт;

завірену копію трудової книжки;

копію посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (за наявності);

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Після проведення огляду, Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) збереться на засідання в повному складі, ухвалить рішення щодо ступеня інвалідності та видасть відповідну довідку.

Важливо! Протягом 2-3 днів після засідання, виписка з акта огляду комісії буде надіслана до установи, де особа перебуває на обліку як пенсіонер.

Які захворювання дозволяють оформити інвалідність

В Україні Визначення групи інвалідності залежить від обмежень життєдіяльності особи: