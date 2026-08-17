Сума – майже 1,9 мільйона доларів: суд зобов'язав Росію компенсувати знищене майно українки

Суд у Києві виніс вирок проти Росії через знищення особистого майна підприємиці в тимчасово окупованому Бердянську. Туристичний комплекс, яким володіла українка, було знищено через ворожий ракетний обстріл.

Підприємиця через суд намагається отримати компенсацію за знищене майно

У Києві в липні суд виніс рішення, яким довів, що українське законодавство дозволяє вимагати компенсацію збитків від держави-агресорки. Фізична особа-підприємиця Марина Баранова тепер має право отримати понад мільйон доларів від Росії через знищення майна. Про це йдеться в матеріалах справи №910/13090/25.

Господарський суд столиці визначив, що жінка до повномасштабної війни володіла землею та комплексом споруд у Бердянську, що в Запорізькій області. Вона використовувала майно для туристичного бізнесу. Проте після окупації міста нерухомість було повністю знищено.

Відомо, що будівлі було знищено під час одного з масованих ракетних обстрілів Бердянська у липні 2023 року. Експерт оцінив масштаби руйнування та визначив розмір збитків. Станом на 2022 рік вартість шкоди визначена в розмірі 1 228 648 доларів (або 33 517 519 гривень).

Розмір матеріальної шкоди на думку експертів становить 17,89 мільйона гривень. У позові жінка просила загалом стягнути з Росії 83,25 мільйона гривень (2, 02 мільйона доларів у еквіваленті).

У цій справі позов жінки був частково підтриманий. З країни-агресорки в особі ворожого Міністерства оборони суд вирішив стягнути 1,88 мільйона доларів. Але позов не задовольнили в частині стягнення ринкової вартості знищеного рухомого майна (було визначено, що це 793 211 гривень), а також щодо здійсненого підприємицею власного перерахунку розміру матеріальної шкоди.

Чому українська сторона має право на стягнення збитків

Суддя уточнив законодавчі акти та угоди, згідно з якими у спорах про відшкодування шкоди справу маю розглядати саме в тій країні, в якій вона була заподіяна.

Тобто, за змістом наведених положень Конвенції про правову допомогу, будь-які спори про відшкодування шкоди, якщо така шкода не заподіяна прямо передбаченими Угодою та наведеними вище діями органу державної влади, розглядаються компетентним органом (судом) за місцем заподіяння шкоди,

– йдеться в матеріалах справи.

Нагадаємо, Україна розширила перелік категорій у Міжнародному Реєстрі збитків (RD4U), через який постраждалі від війни можуть фіксувати завдану ворогом шкоду. Через портал Дія можна подавати заяви за 21 категорією, а ще мають додати напрямки щодо втрати доступу до освіти й медицини, додаткових економічних збитків, порушень прав людини. Бізнес матиме право подати на компенсацію за втрату культурних об'єктів та витрати на евакуацію активів. Питання компенсації розглядатиме спеціальна комісія.

В ексклюзивній колонці для 24 Каналу юристка практики Вирішення спорів в Juscutum Лілія Мала розповіла, що для фіксування в Реєстрі збитків, підприємству потрібно довести право на майно, факт і причину збитків та їхній розмір. Для цього потрібні не лише фото знищеного майна, але й документи.