Предпринимательница пытается через суд получить компенсацию за уничтоженное имущество

В Киеве в июле суд вынес решение, в котором доказал, что украинское законодательство позволяет требовать компенсацию убытков от государства-агрессора. Физическое лицо-предприниматель Марина Баранова теперь имеет право получить более миллиона долларов от России за уничтожение имущества. Об этом говорится в материалах дела №910/13090/25.

Хозяйственный суд столицы установил, что до начала полномасштабной войны женщина владела земельным участком и комплексом сооружений в Бердянске, что в Запорожской области. Она использовала имущество для ведения туристического бизнеса. Однако после оккупации города недвижимость была полностью уничтожена.

Известно, что здания были уничтожены во время одного из массированных ракетных обстрелов Бердянска в июле 2023 года. Эксперт оценил масштабы разрушений и определил размер ущерба. По состоянию на 2022 год стоимость ущерба определена в размере 1 228 648 долларов (или 33 517 519 гривен).

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Размер материального ущерба, по мнению экспертов, составляет 17,89 миллиона гривен. В иске женщина просила в общей сложности взыскать с России 83,25 миллиона гривен (2,02 миллиона долларов в эквиваленте).

По данному делу иск женщины был частично удовлетворен. С страны-агрессора в лице вражеского Министерства обороны суд постановил взыскать 1,88 миллиона долларов. Однако иск не был удовлетворен в части взыскания рыночной стоимости уничтоженного движимого имущества (было установлено, что она составляет 793 211 гривен), а также в части проведенного предпринимательницей собственного пересчета размера материального ущерба.

Почему украинская сторона имеет право на взыскание убытков

Судья сослался на законодательные акты и соглашения, согласно которым в спорах о возмещении ущерба дело должно рассматриваться именно в той стране, в которой он был причинен.

То есть, согласно содержанию приведенных положений Конвенции о правовой помощи, любые споры о возмещении ущерба, если такой ущерб не причинен прямо предусмотренными Соглашением и приведенными выше действиями органа государственной власти, рассматриваются компетентным органом (судом) по месту причинения ущерба,

– говорится в материалах дела.

Напомним, Украина расширила перечень категорий в Международном реестре убытков (RD4U), через который пострадавшие от войны могут фиксировать причиненный врагом ущерб. Через портал "Дия" можно подавать заявления по 21 категории, а также планируется добавить направления, касающиеся потери доступа к образованию и медицине, дополнительных экономических убытков, нарушений прав человека. Бизнес будет иметь право подать заявку на компенсацию за утрату культурных объектов и расходы на эвакуацию активов. Вопросы компенсации будет рассматривать специальная комиссия.

В эксклюзивной колонке для 24 Канала юрист практики "Разрешение споров" в Juscutum Лилия Мала рассказала, что для фиксации в Реестре убытков предприятию необходимо доказать право на имущество, факт и причину убытков, а также их размер. Для этого нужны не только фотографии уничтоженного имущества, но и документы.