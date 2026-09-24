Жінка з мітлою захистила військовозобов'язаного, якого затримали: конфлікт з поліцією у Києві

У Києві жінка, яка прибирає подвір'я, заступилася за чоловіка, якого затримали під час заходів з оповіщення. Поліцянти намагалися її зупинити, але громадянка доволі чітко їм відповіла.

Жінка вимагала відпустити чоловіка, якого "бусифікували" в Києві

Інцидент стався у Подільському районі Києва. Відео поширили в мережі. Жінка-двірник стала свідком дії поліцейських, які намагалися заштовхнути чоловіка до службового авто. Між громадянкою та правоохоронцями стався конфлікт.

Чоловіка хотіли затримати силою, а він намагався врятуватися. Це побачила жінка-двірник й почала розмахувати мітлою, щоб зупинити поліціянтів. Вона вимагала відпустити чоловіка.

Коли правоохоронці звернулися вже до жінки, вона кілька разів ударила одного з них по спині, а потім рушила до іншого. При цьому двірник кричала, щоб поліціянт "сам ішов воювати". Спроби забрати мітлу в жінки виявилися марними.

Як з'ясувалося, у жінки на фронті загинув син, тож не дивно, що її збентежила "бусифікація". Пізніше до конфлікту долучилися інші люди.

Конфлікт з поліцією в Подільському районі Києва: відео

У поліціянтів запитували, чи ввімкнена в них бодікамера та чи було зафіксоване їхнє порушення, адже нібито в чоловіка перед затриманням навіть не перевірили документи. Поліцейський сказав, що чоловіка затримали, бо він намагався втекти. У ході конфлікту затриманий дійсно вийшов з авто та втік. А жінка фактично прогнала поліцецйських з вулиці.

Як пише ТСН, поліція Києва підтвердила, що такий інцидент стався. Правоохоронці в той час перевіряли військово-облікові документи.

Зупинили 48-річного чоловіка, який перебуває в розшуку ТЦК,

– зазначили в поліції.

Жінці нічого не загрожує, правоохоронці її не чіпали.

Чи мають право затримувати людину під час заходів оповіщення

Нагадаємо, примусово доставити людину до ТЦК може лише поліція і лише за наявності законних підстав, зокрема, якщо вона вчинила адміністративне правопорушення у сфері військового обліку, перебуває в розшуку, не має військово-облікового документа або відмовляється отримати повістку в присутності поліцейського. Самі працівники ТЦК не мають права силоміць забирати людину. Якщо в Резерв+ немає порушень чи розшуку, документи в порядку і правопорушення не вчинено, підстав для примусового доставлення немає.

Уже в територіальному центрі можуть проводитися заходи щодо військовозобов'язаного. Але утримувати людину без законних підстав необмежений час вони не можуть. Як кажуть правники, утримання понад три години є незаконним обмеженням волі.