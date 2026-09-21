"Дайте спокій": міністр оборони Польщі емоційно звернувся до Сейму щодо захисту українців

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш звернувся до Сейму із закликом припинити поширення антиукраїнських настроїв у державі. Посадовець навпаки закликав підтримувати Україну, керуючись здоровим глуздом.

Міністр оборони Польщі закликав підтримувати українців

У польському Сеймі Владислав Косиняк-Камиш виступив з промовою. Він відповідав парламентарям, які виступають за підбурювання проти українців. Про це пише "Польське радіо".

Косиняк-Камиш назвав підтримку України "державною метою Польщі". Він наголосив, що хоч країни й мають історичні конфлікти, але надання зброї – це питання безпеки й самої Польщі.

Депутат Сейму Лукаш Мейза зазначив, що підтримка українців польською владою відбувається коштом самих поляків. Через це, зокрема, громадяни мають ксенофобські настрої. Міністр оборони зазначив, що підбурювання проти українців повинне мати межі. За його словами, слова Мейзи нагадують російську стратегію.

Посварити поляків та українців. Посварити поляків з поляками, поставити нас проти НАТО та Західної Європи, залишити Польщу розбитою та самотньою. Серйозно, дайте спокій,

– сказав Владислав Косиняк-Камиш.

Тож він з парламентської трибуни закликав припинити цькування українців та діяти розумно. Це має бути й в інтересах самої Польщі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш говорив, що молоді українці, які придатні до військової служби, мають перебувати в Україні та захищати її від Росії. Він зробив цю заяву на тлі дискусій у Польщі щодо українців та зростання антиукраїнських настроїв. Водночас міністр засудив антиукраїнські настрої в польському суспільстві та нагадав, що після початку повномасштабної війни Польща прийняла мільйони українців.

Але за словами міністра Польща продовжуватиме підтримувати Україну. Він все одно захищає рішення про передачу Києву кількох ракет до систем Patriot, хоча цей крок раніше критикували представники президентського оточення та опозиції, зокрема через те, що ракети є дефіцитними для польської армії.