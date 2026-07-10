Глава міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив в ефірі TVN24, що захищатиме рішення про передачу Україні ракет Patriot.

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Чому у Польщі виник скандал навколо ракет Patriot для України?

5 липня віцемаршал Сейму Кшиштоф Босак повідомив, що у березні 2026 року польський уряд таємно без згоди парламенту міг передати Україні дефіцитні ракети до Patriot.

9 липня глава Бюро міжнародної політики при президентові Марцін Пшидач зазначив, що ключову роль у передачі Україні ракет Patriot відіграв заступник міністра оборони Цезари Томчик. "Це зрада чи просто дурість?" – написав у соцмережі політик.

Косіняк-Камиш прокоментував заяву Пшидача. Він наголосив, що "зрада чи дурість" – це ті нісенітниці, які вигадує канцелярія президента, не розуміючи у чому полягає польський державний інтерес.

Міністр наголосив, що Польща зацікавлена у тому, щоб Україна перемогла. Тому вона підтримуватиме Київ стільки, скільки зможе.

Передача кількох ракет Patriot на прохання США і генерального секретаря НАТО – це не щось погане, а навпаки правильне рішення. Я захищатиму це рішення,

– запевнив Косіняк-Камиш.

Він додав, що пишається допомогою державі, яка вже 4 роки виснажує Росію.

Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили здоровий глузд. Мене це просто доводить до сказу,

– емоційно наголосив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, що Польща вперше оприлюднила детальні дані про військову допомогу Україні з початку повномасштабної війни. Загальна вартість переданого озброєння та підтримки становить 16,55 мільярда злотих.