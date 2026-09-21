Министр обороны Польши призвал поддерживать украинцев

В польском Сейме Владислав Косиняк-Камыш выступил с речью. Он ответил парламентариям, которые выступают за подстрекательство против украинцев. Об этом пишет "Польское радио".

Косиняк-Камыш назвал поддержку Украины "государственной целью Польши". Он подчеркнул, что, хотя между странами и существуют исторические конфликты, предоставление оружия – это вопрос безопасности самой Польши.

Депутат Сейма Лукаш Мейза отметил, что поддержка украинцев польскими властями осуществляется за счет самих поляков. Из-за этого, в частности, у граждан возникают ксенофобские настроения. Министр обороны отметил, что подстрекательство против украинцев должно иметь пределы. По его словам, слова Мейзы напоминают российскую стратегию.

Посеять раздор между поляками и украинцами. Посеять раздор между поляками и поляками, настроить нас против НАТО и Западной Европы, оставить Польшу разбитой и одинокой. Серьезно, дайте уже покой,

– сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Поэтому он с парламентской трибуны призвал прекратить травлю украинцев и действовать с умом. Это должно быть и в интересах самой Польши.

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Напомним, ранее министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявлял, что молодые украинцы, годные к военной службе, должны оставаться в Украине и защищать ее от России. Он сделал это заявление на фоне дискуссий в Польше по поводу украинцев и роста антиукраинских настроений. При этом министр осудил антиукраинские настроения в польском обществе и напомнил, что после начала полномасштабной войны Польша приняла миллионы украинцев.

Однако, по словам министра, Польша будет и дальше поддерживать Украину. Он по-прежнему отстаивает решение о передаче Киеву нескольких ракет для систем Patriot, хотя этот шаг ранее подвергался критике со стороны представителей президентского окружения и оппозиции, в частности из-за того, что ракеты являются дефицитными для польской армии.