Свою позицию польский чиновник изложил в ходе выступления 13 июля, комментируя рост антиукраинских настроений в польском обществе.

Что сказал министр обороны Польши?

Косиняк-Камыш в своей речи раскритиковал ультраправого политика Гжегожа Брауна и оппозиционную партию "Право и справедливость" за распространение, по его словам, опасных антиукраинских настроений в Польше. Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России Польша приняла миллионы украинцев, оказав им помощь и предоставив убежище.

Посмотрите, до чего мы дошли сегодня: народ, заслуживающий Нобелевской премии мира – Польша, поляки – за то, что открыли свои сердца и двери своих домов, не создавая лагерей для беженцев, приняли 3 миллиона беженцев. А сегодня этот разразившийся фанатизм превратился в нечто просто очень опасное,

– заявил министр.

В то же время во время выступления он обратил внимание и на поведение части украинцев, находящихся в Польше. По словам Косиняка-Камиша, отдельные случаи могут негативно повлиять на отношение общества к украинским гражданам в целом.

"Все ли в порядке с украинцами? Нет, не все в порядке. Нормально ли разбивать машины за миллионы злотых и заезжать на "Морское Око"? Нет, это ненормально, и таких нужно выгонять", – сказал он.

После этого польский министр заявил, что украинцы призывного возраста, имеющие соответствующее состояние здоровья, должны возвращаться в Украину.

Все молодые, годные к боевым действиям украинцы должны быть в Украине и там служить родине,

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

Напомним, Министерство внутренних дел и администрации Польши готовит законопроект, который может существенно усложнить процедуру натурализации, в частности для граждан Украины, составляющих самую многочисленную группу среди претендентов на польский паспорт.

Одним из ключевых изменений станет увеличение необходимого срока легального проживания в Польше – с нынешних требований до восьми лет, хотя окончательно еще не решено, будет ли учитываться в этом периоде время пребывания украинцев под временной защитой.

Кроме того, будущих заявителей могут обязать сдавать интеграционный экзамен, который будет предусматривать знание польского языка на уровне B2, истории страны и основ ее конституционного устройства.

Еще одним предложением является введение так называемого "сертификата верности" – документа, который новые граждане должны будут подписать после завершения процедуры получения гражданства.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик пояснил, что гражданство предполагает не только права, но и ответственность перед государством, поэтому власти хотят убедиться в интеграции новых граждан в польское общество.