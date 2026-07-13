Как сообщает "Rzeczpospolita", эти нововведения в первую очередь могут затронуть граждан Украины, которые в настоящее время составляют самую многочисленную группу иностранцев, подающих документы на получение польского гражданства.

Какие изменения предлагает законопроект?

Министерство внутренних дел и администрации Польши работает над законопроектом, который изменит действующие правила получения польского гражданства. Проект реформы предусматривает существенное ужесточение требований к иностранцам, желающим получить польский паспорт через процедуру натурализации.

Изменения призваны обеспечить лучшую интеграцию будущих граждан в общество и усилить механизмы защиты национальной безопасности.

Документ содержит сразу несколько ключевых нововведений. Самым заметным изменением станет увеличение необходимого срока легального проживания в Польше до восьми лет. На данный момент власти еще не определились, будет ли засчитываться в этот срок период пребывания украинцев под временной защитой после начала полномасштабной войны.

Также будущих претендентов на гражданство могут обязать сдавать интеграционный экзамен. Он будет включать:

подтверждение знания польского языка на уровне B2;

проверку знаний по истории Польши;

тестирование по основам конституционного устройства государства.

В польском правительстве отмечают, что модель тестирования разрабатывается по аналогии с системой, которая уже действует в Дании.

Еще одним нововведением должно стать введение так называемого "сертификата верности". После завершения процедуры натурализации новые граждане должны будут подписать документ, подтверждающий их лояльность польскому государству и его конституционным ценностям.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, ответственный за миграционную политику, профессор Мацей Дущик пояснил, что гражданство предоставляет человеку широкие политические права, поэтому государство должно быть уверено в интеграции новых граждан.

Польское гражданство предоставляет ряд привилегий, включая право голоса и избираемости. Поэтому мы должны обеспечить, чтобы такой человек был интегрирован в нашу систему ценностей,

– подчеркнул чиновник.

В польском правительстве подчеркивают, что новый закон не предусматривает обязательного отказа от первого гражданства. В то же время именно "сертификат верности" может стать юридическим механизмом, который позволит государству реагировать на случаи деятельности новых граждан против интересов Польши.

По словам Мацея Дущика, в настоящее время польское законодательство фактически не позволяет лишить человека гражданства после его приобретения, даже если его осудили за шпионаж.

Мы не будем требовать отказа от их первого гражданства, но мы хотим ввести возможность проверки лояльности такого лица к нашей стране. "Сертификат верности" позволит нам лишить гражданства лица, действовавшего против польской безопасности или интересов, например, сотрудничая с врагами Польши,

– пояснил заместитель министра.

При этом он отметил, что в настоящее время польское законодательство не предусматривает возможности лишения гражданства после его предоставления даже в тех случаях, когда лицо признают виновным в шпионаже против Польши.

Напомним, в Польше теперь будет сложнее получить водительские права. В частности, Министерство инфраструктуры планирует ограничить количество попыток сдачи практического экзамена на водительские права до трех.