Як повідомляє Rzeczpospolita, нововведення насамперед можуть вплинути на громадян України, які нині є найбільшою групою іноземців, що подають документи на отримання польського громадянства.

Які зміни пропонує законопроєкт?

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі працює над законопроєктом, який змінить чинні правила набуття польського громадянства. Проєкт реформи передбачає суттєве посилення вимог до іноземців, які хочуть отримати польський паспорт через процедуру натуралізації.

Зміни покликані забезпечити кращу інтеграцію майбутніх громадян у суспільство та посилити механізми захисту національної безпеки.

Документ містить одразу кілька ключових нововведень. Найпомітнішою зміною стане збільшення необхідного терміну легального проживання у Польщі до восьми років. Наразі влада ще не визначилася, чи буде зараховуватися до цього строку період перебування українців під тимчасовим захистом після початку повномасштабної війни.

Також майбутніх претендентів на громадянство можуть зобов'язати складати інтеграційний іспит. Він включатиме:

підтвердження знання польської мови на рівні B2;

перевірку знань історії Польщі;

тестування щодо основ конституційного устрою держави.

У польському уряді зазначають, що модель тестування розробляється за аналогією із системою, яка вже діє у Данії.

Ще однією новацією має стати запровадження так званого "сертифіката вірності". Після завершення процедури натуралізації нові громадяни повинні будуть підписати документ, який підтверджує їхню лояльність польській державі та її конституційним цінностям.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, відповідальний за міграційну політику, професор Мацей Дущик пояснив, що громадянство надає людині широкі політичні права, тому держава повинна бути впевненою в інтеграції нових громадян.

Польське громадянство пропонує низку привілеїв, включаючи право голосу та обрання. Тому ми повинні забезпечити, щоб така людина була інтегрована в нашу систему цінностей,

– наголосив посадовець.

У польському уряді наголошують, що новий закон не передбачає обов'язкової відмови від першого громадянства. Водночас саме "сертифікат вірності" може стати юридичним механізмом, який дозволить державі реагувати на випадки діяльності нових громадян проти інтересів Польщі.

За словами Мацея Дущика, зараз польське законодавство фактично не дозволяє позбавити особу громадянства після його набуття, навіть якщо її засудили за шпигунство.

Ми не вимагатимемо відмови від їхнього першого громадянства, але ми хочемо запровадити можливість перевірки вірності такої особи нашій країні. "Сертифікат вірності" дозволить нам позбавити громадянства особи, яка діяла проти польської безпеки чи інтересів, наприклад, співпрацюючи з ворогами Польщі,

– пояснив заступник міністра.

Водночас він зазначив, що нині польське законодавство не передбачає можливості позбавлення громадянства після його надання навіть у випадках, коли особу визнають винною у шпигунстві проти Польщі.

Нагадаємо, у Польщі тепер буде важче отримати водійські права. Зокрема, Міністерство інфраструктури планує обмежити кількість спроб на здачу практичного іспиту на водійські права до трьох.