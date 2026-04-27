Что именно изменится и к чему готовиться – рассказало издание In Poland.

Что хотят изменить?

Согласно предложениям, иностранцы смогут претендовать на польское гражданство только после 10 лет непрерывного легального проживания. Сейчас этот срок значительно короче – около трех лет в определенных случаях. Также планируется:

повысить требования к знанию польского языка до уровня С1,

ввести обязательный экзамен по истории и общественного устройства страны,

Для супругов граждан Польши предусматриваются отдельные условия: не менее 5 лет проживания не менее 6 лет брака.



Иностранцы смогут претендовать на гражданство только после 10 лет проживания

Отдельный блок изменений касается ответственности иностранцев. Законопроект предусматривает возможность депортации в случае двух умышленных административных правонарушений в течение 24 месяцев. Речь идет о нарушениях, подтвержденные судом, в частности:

превышение скорости нарушение правил парковки,

безбилетный проезд,

мелкие кражи.

При этом авторы инициативы предлагают, чтобы апелляция не останавливала исполнение решения о выдворении.

Интересно! Издание RFM24 также сообщило, что в Польше теперь будет труднее получить водительские права. В частности, Министерство инфраструктуры Польши планирует ограничить количество попыток на сдачу практического экзамена на водительские права до трех.

Что дальше?

Сейчас документ находится на стадии общественного обсуждения. После его завершения вопрос вынесут на рассмотрение Сейма Польши. Дальнейшая судьба законопроекта будет зависеть от политической поддержки и результатов обсуждения.

