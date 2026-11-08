Погіршення здоров'я через лікарську помилку: що треба довести, аби отримати відшкодування

Право на медичну допомогу закріплено, зокрема, статтею 283 Цивільного кодексу України, відповідно до якої фізична особа має право на охорону здоров’я. Належне надання медичної допомоги є не лише професійним обов'язком медичного працівника, а й елементом правового захисту особистих немайнових прав людини.

За неправомірні дії лікаря можна вимагати відшкодування

Загальні підстави відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю закріплені в Цивільному кодексі України. Тобто пацієнт може звернутися до суду, якщо незаконна відмова лікаря спричинила майнові втрати, погіршення стану здоров'я або моральні страждання. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Геннадій Капралов.

Він додав, що відповідно до законодавства, особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що її провини не було. А право постраждалої сторони на компенсацію регулює стаття 23 Цивільного кодексу, зокрема якщо було завдано фізичного болю, душевних страждань та порушено звичний спосіб життя.

Геннадій Капралов Керівний партнер "Lawyer HUB" Якщо шкоду завдав медичний працівник під час виконання трудових або службових обов'язків, питання про відповідальність закладу охорони здоров'я вирішується з урахуванням статті 1172 Цивільного кодексу України. Якщо медичну допомогу надавав лікар, який провадить медичну практику самостійно, або приватний надавач послуг, належного відповідача визначають з урахуванням характеру правовідносин і підстав відповідальності.

Експерт розділив майнові вимоги до того, хто завдав шкоди. Це:

документально підтверджені витрати на додаткове лікування;

придбання лікарських засобів, діагностику та інші необхідні витрати, спричинені порушенням.

За його словами, людині варто обґрунтувати моральну шкоду, описати характер страждань, їхню тривалість, вплив на повсякденне життя та інші істотні обставини.

Яка практика Верховного Суду щодо відшкодувань за неякісно надані медичні послуги

Як розповів Геннадій Капралов, у постанові від 30 листопада 2022 року у справі №344/3764/21 Верховний Суд звернув увагу на особливості доказування у спорах щодо надання медичних послуг.

Суд наголосив, що від пацієнта не можна вимагати професійних медичних знань і надмірної деталізації обставин, які потребують спеціальної кваліфікації. За висновком суду, після наведення пацієнтом обставин, що дають підстави припускати порушення, подальший тягар доказування за відповідних умов покладається на медичну установу або лікаря.

Важливо! Норми, описані в позиції суду, не скасовують потреби обґрунтувати заявлені вимоги та надати наявні докази факту звернення, відмови й негативних наслідків.

А в постанові від 27 листопада 2019 року у справі №661/2894/16-ц Верховний Суд підтримав висновок про можливість відшкодування моральної шкоди за неналежне надання медичної допомоги, попри закриття кримінального провадження щодо медичних працівників за відсутністю складу злочину. Отже, відсутність обвинувального вироку не виключає цивільно-правової відповідальності, якщо доведено передбачені законом підстави для відшкодування шкоди.

У спорах цієї категорії може виникнути потреба в судово-медичній експертизі для оцінки належності медичної допомоги та встановлення причинного зв'язку між поведінкою медичного працівника й заподіяною шкодою. До звернення до суду також слід перевірити правовий статус закладу, його реорганізацію та наявність правонаступника,

– сказав адвокат

Кримінальна відповідальність лікаря теж можлива

Експерт зазначив, що за наявності ознак кримінального правопорушення пацієнт або його представник має право звернутися із заявою до органу Національної поліції чи прокурора. У Кримінальному кодексі є стаття 139, яка передбачає відповідальність за ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний її надати

Якщо таке діяння спричинило смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки, відповідальність визначається частиною другою цієї статті.

Якщо медична допомога надавалася, проте професійні обов'язки виконувалися неналежно через недбале або несумлінне ставлення, за наявності передбачених законом ознак можна застосувати статтю 140 Кримінального кодексу.

Для кримінальної відповідальності за цією статтею необхідно встановити всі елементи складу правопорушення, зокрема діяння, передбачені законом наслідки та причинний зв'язок між ними,

– додав Геннадій Капралов.

Так, до прикладу, в постанові від 1 лютого 2024 року у справі №569/14238/16-к Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду наголосив на необхідності встановлення сукупності обов'язкових ознак кримінального правопорушення. А самого факту настання тяжких наслідків недостатньо для притягнення медичного працівника до кримінальної відповідальності, якщо не доведено необхідних елементів складу правопорушення.

Адвокат пояснив, що слідчий, дізнавач або прокурор зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви про кримінальне правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Невнесення відомостей може бути оскаржене слідчому судді в порядку, передбаченому статтею 303 цього Кодексу. Потерпілий також має право заявити цивільний позов у межах кримінального провадження відповідно до статті 128 Кодексу,

– розповів Капралов.

Нагадаємо, одну зі справ, коли неправомірні дії лікарні завдали шкоди пацієнту, розслідується на Львівщині. Відомо, що дії трьох лікарів могли спричинити ампутацію ноги чоловіка після лікування перелому.

Судова експертиза має з'ясувати, чи помилки медперсоналу спричинили тяжкі наслідки, що може призвести до кримінальної відповідальності та компенсації.

А в Одесі анестезіолога визнали винним у неналежному виконанні обов'язків, що призвело до смерті пацієнтки. Але через сплив строку давності суд змусив лікаря лише виплатити понад 363 тисячі гривень компенсації родичам загиблої.