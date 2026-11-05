Ампутація ноги після перелому: на Львівщині поліція розслідує дії трьох медиків

На Львівщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти трьох лікарів після того, як звичайне лікування побутового перелому завершилося для пацієнта ампутацією ноги. Чоловік звинувачує медичний персонал у грубому порушенні стандартів.

Ускладнення після лікування та нові операції

У Львівській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками. Пацієнт, який постраждав через дії лікарів, звернувся до суду. Так слідчі отримали дозвіл на вилучення оригіналів медичних карток та знімків пацієнта для проведення судово-медичної експертизи. Про це йдеться в ухвалі у справі №456/6355/26.

За даними слідства, ще в середині квітня чоловік під час ремонту стелі впав зі столу на плитку та отримав складний перелом правої ноги. Потерпілого терміново госпіталізували до місцевого травматологічного відділення, де кінцівку поклали на два тижні на витягнення, а згодом наклали гіпс і відпустили хворого додому.

Пацієнт у своїй заяві наголосив, що під час першого перебування в медзакладі йому майже не надавали належної допомоги. Невдовзі після виписки стан ноги різко погіршився: на місці зміщеного перелому почала візуально випирати кістка.

Під час перебування особи в медичному закладі до неї жодного разу не приходив лікар, а невідомий працівник чи студент-стажист робив перев'язку без рукавиць. Всі перев'язки робились у палаті на ліжку,

– зазначив позивач.

У травні чоловік знову потрапив до стаціонару, де йому зробили операцію та встановили спеціальні металеві пластини, за які він сплатив власні кошти.

Згодом потерпілий повідомив слідчим, що антибіотики йому виписали лише через тиждень після хірургічного втручання, а стан рани стрімко погіршувався.

Внаслідок вказаних дій лікарів КНП здоров'ю заявника спричинено тяжкі наслідки, що полягали в такому: під час оперативного втручання лікарями медичної установи було занесено інфекцію і роздроблено колінну чашечку, що призвело до ампутації правої нижньої кінцівки,

– йдеться в ухвалі.

Одразу після цього пацієнта екстрено скерували до Львова в лікарню Святого Луки, де консиліум лікарів констатував некроз кістки й ухвалив рішення про ампутацію кінцівки вище коліна задля порятунку життя.

Триває судова експертиза

Пройшовши курс реабілітації, чоловік звернувся до правоохоронних органів із заявою на фахівця, який його лікував, його колегу та завідувача травматологічного відділення. Наразі судова експертиза має встановити, чи призвели помилки медперсоналу до тяжких наслідків, від чого безпосередньо залежить притягнення медиків до кримінальної відповідальності та право пацієнта на матеріальну компенсацію.

Нагадаємо, раніше в Одесі Приморський районний суд визнав анестезіолога винним у смерті пацієнтки після пластичної операції, але звільнив від ув'язнення через закінчення строків давності.

З анестезіолога стягнули понад 363 тисячі гривень компенсації родичам загиблої за неналежне виконання професійних обов'язків.