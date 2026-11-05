Ампутация ноги после перелома: во Львовской области полиция расследует действия трех медиков

Осложнения после лечения и новые операции

Во Львовской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Пациент, пострадавший из-за действий врачей, обратился в суд. Так, следователи получили разрешение на изъятие оригиналов медицинских карт и снимков пациента для проведения судебно-медицинской экспертизы. Об этом говорится в постановлении по делу №456/6355/26.

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По данным следствия, еще в середине апреля мужчина во время ремонта потолка упал со стола на плитку и получил сложный перелом правой ноги. Пострадавшего срочно госпитализировали в местное травматологическое отделение, где конечность поместили на две недели на вытяжение, а впоследствии наложили гипс и отпустили больного домой.

Пациент в своем заявлении подчеркнул, что во время первого пребывания в медучреждении ему почти не оказывали надлежащей помощи. Вскоре после выписки состояние ноги резко ухудшилось: на месте смещенного перелома начала визуально выпирать кость.

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Во время пребывания пациента в медицинском учреждении к нему ни разу не приходил врач, а неизвестный сотрудник или студент-стажер делал перевязку без перчаток. Все перевязки делались в палате на кровати– отметил истец.

В мае мужчина вновь попал в стационар, где ему сделали операцию и установили специальные металлические пластины, за которые он заплатил из собственных средств.

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Впоследствии потерпевший сообщил следователям, что антибиотики ему выписали лишь через неделю после хирургического вмешательства, а состояние раны стремительно ухудшалось.

В результате указанных действий врачей КНП здоровью заявителя были причинены тяжкие последствия, выразившиеся в следующем: во время оперативного вмешательства врачами медицинского учреждения была занесена инфекция и раздроблена коленная чашечка, что привело к ампутации правой нижней конечности– говорится в постановлении.

Сразу после этого пациента экстренно направили во Львов в больницу Святого Луки, где консилиум врачей констатировал некроз кости и принял решение об ампутации конечности выше колена для спасения жизни.

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Проводится судебная экспертиза

Пройдя курс реабилитации, мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением на специалиста, который его лечил, его коллегу и заведующего травматологическим отделением. В настоящее время судебная экспертиза должна установить, привели ли ошибки медперсонала к тяжким последствиям, от чего напрямую зависит привлечение медиков к уголовной ответственности и право пациента на материальную компенсацию.

Напомним, ранее в Одессе Приморский районный суд признал анестезиолога виновным в смерти пациентки после пластической операции, но освободил от заключения в связи с истечением срока давности.

С анестезиолога взыскали более 363 тысяч гривен компенсации родственникам погибшей за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.