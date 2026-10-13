Пренебрежение анамнезом и ошибки во время наркоза

Как свидетельствуют материалы дела в Приморском районном суде города Одессы, смертельный инцидент произошел во время плановой риносептопластики в частном учреждении "Медицинский центр пластической эстетической хирургии и косметологии Моцарт", сообщает "Судебно-юридическая газета". По данным следствия и выводам экспертиз, 44-летний анестезиолог принял решение о проведении общего наркоза без надлежащего дополнительного обследования пациентки.

Обратите внимание! В медицинской документации не были учтены противопоказания, в частности непереносимость отдельных препаратов и предыдущий случай опасной реакции организма на обезболивающее.

Во время операции врач применил препарат севофлуран, который вызвал у женщины злокачественную гипертермию – это редкое и смертельно опасное состояние, сопровождающееся резким скачком температуры тела и нарушением работы сердца.

Нарушение протокола реанимации и отсутствие лекарств

Со своей стороны суд установил, что реанимационные мероприятия в операционной проводились с нарушением утвержденных стандартов Министерства здравоохранения Украины. Вместо оказания интенсивной терапии на месте и применения необходимых специальных препаратов врач решил транспортировать пациентку в другую клинику, где она впоследствии скончалась от острой сердечной недостаточности.

Обвиняемый в ходе судебного заседания вину не признал и пояснил, что необходимых лекарств для купирования приступа в медицинском учреждении не оказалось. Впрочем, суд пришел к выводу, что надлежащий сбор анамнеза позволил бы полностью избежать использования противопоказанного анестетика.

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Почему врач избежал тюремного заключения и какие штрафы были наложены

Действия медика квалифицировали по части первой статьи 140 Уголовного кодекса Украины как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы, однако уволил осужденного от его отбывания в связи с истечением пятилетнего срока давности.

Важно! В то же время гражданский иск родственников погибшей был удовлетворен в полном объеме. С анестезиолога взыскали 363 981 гривну для покрытия расходов на похороны, памятник и юридическую помощь, а также более 21 тысячи гривен судебных издержек за проведенные экспертизы.

Ранее мы писали, что суд в Мукачево поставил точку в деле о " жестокое убийство 21-летнего мужчины ". Судебная тяжба длилась почти 9 лет, и мать была вынуждена неустанно бороться за справедливость в связи с жестокой смертью своего единственного сына.