Отказ в оказании медицинской помощи: когда врач нарушает закон и куда подавать жалобу

Почему отказ врача или медицинского учреждения является незаконным

Врач несет юридическую ответственность за отказ в оказании необходимой помощи, если это не предусмотрено законом. В зависимости от обстоятельств дела и последствий такого нарушения речь идет о дисциплинарной, гражданско-правовой или уголовной ответственности. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Геннадий Капралов.

Реклама Adv

Пациент может защищать свои права, если отказ в лечении был неправомерным, все обстоятельства зафиксированы, а доказательства собраны. Также адвокат подчеркивает важность правильного определения эффективного механизма правового реагирования.

Так, для оценки правомерности учитывается:

состояние пациента;

характер необходимой помощи;

полномочия медицинского работника;

требования законодательства.

В отношении неотложных состояний закон предусматривает более категоричные требования. Геннадий Капралов процитировал часть первую статьи 37 "Основ законодательства Украины об охране здоровья ", которая гласит: "Медицинские работники обязаны незамедлительно оказывать необходимую медицинскую помощь в случае возникновения неотложного состояния человека".

Реклама

Важно! Не всегда является незаконным отказ в лечении, если в учреждении здравоохранения нет оборудования, специалиста или возможности провести конкретное вмешательство.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Адвокат отметил, что человек действительно имеет право обращаться в выбранное им учреждение, если это оправдано состоянием здоровья и учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее лечение. Это прямо прописано в статье 38 "Основ законодательства Украины об охране здоровья".

Геннадий Капралов Управляющий партнер АО "Lawyer HUB" Невозможность оказать определенную специализированную помощь не освобождает медицинских работников от обязанностей, установленных для неотложных состояний, в том числе от необходимости принять доступные меры для стабилизации состояния пациента и организации дальнейшего получения помощи.

Также право врача на отказ в лечении возможно в том случае, если пациент не выполняет медицинские предписания или правила внутреннего распорядка учреждения, при условии, что это не будет угрожать жизни пациента и здоровью населения.

Реклама

Закон запрещает брать деньги за бесплатные услуги

По словам Геннадия Капралова, отдельно следует оценивать вымогательство неофициальной оплаты за услуги, которые должны предоставляться бесплатно в соответствии с законодательством. Объем медицинских услуг и лекарственных средств, оплату которых государство гарантирует в рамках программы медицинских гарантий, предусмотрен Законом Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Так, требование неофициальной платы может стать основанием для подачи жалобы в Национальную службу здравоохранения Украины.

Таким образом, для установления незаконности отказа необходимо выяснить, существовали ли предусмотренные законом основания для отказа в оказании помощи, соблюдал ли врач профессиональные обязанности и был ли обеспечен надлежащий порядок дальнейшего получения медицинской помощи– говорит эксперт.

Как зафиксировать отказ и собрать доказательства

Первоочередная задача пациента – получить необходимую медицинскую помощь. Если существует угроза жизни или здоровью, не следует тратить время на оформление жалоб. Необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по номеру 103 или 112 либо обратиться в ближайшее учреждение, которое может оказать соответствующую помощь.

Реклама

После обеспечения медицинской безопасности следует зафиксировать обстоятельства отказа. Целесообразно:

записать дату, время и место обращения;

фамилию и должность медицинского работника;

описать симптомы;

содержание предоставленных объяснений и причины, по которым в помощи было отказано.

Наличие свидетелей также играет роль, поэтому по возможности следует сохранить их контакты.

Пациент может попросить предоставить письменное объяснение причин отказа. Если такой документ не выдают, целесообразно подать руководителю учреждения письменное заявление с изложением событий и требованием проверить действия сотрудников. Один экземпляр заявления следует оставить себе с отметкой о получении. Альтернативным способом является отправка обращения по почте с описью вложения– добавил Геннадий Капралов.

Он также советует хранить выписки из медицинских карт, результаты обследований, электронную переписку, уведомления об обращениях, направления, документы об оплате дальнейшего лечения и заключения других врачей.

Реклама

При этом стоит помнить, что если после отказа врача в помощи состояние здоровья ухудшилось, особое внимание следует уделить медицинским документам, которые позволяют установить характер ухудшения и возможную причинно-следственную связь с непредоставлением помощи.

Аудио- или видеозаписи также могут иметь доказательственное значение при условии их получения и использования в соответствии с законом. При фиксации события следует уважать права других пациентов на неприкосновенность частной жизни и сохранение врачебной тайны.

Суды над врачами

Отметим, что медики за свои ошибки нередко оказываются на скамье подсудимых. Так, недавно в Одессе Приморский суд признал анестезиолога виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти пациентки. Однако врач избежал тюремного заключения в связи с истечением срока давности и должен был лишь выплатить более 363 тысяч гривен компенсации родственникам погибшей.

Реклама

В 2024 году за врачебную ошибку судили акушера-гинеколога частной клиники. Из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей в медучреждении скончался младенец. Врач получил три года лишения свободы и запрет на занятие медицинской деятельностью сроком на один год, а клиника была обязана выплатить 1 миллион 170 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне.