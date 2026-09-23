Поділ майна та розлучення через мирову угоду: коли суд може відмовити

Верховний Суд дозволив подружжю укладати мирову угоду щодо поділу спільного майна безпосередньо під час розгляду справи в касаційній інстанції. Водночас суд наголосив, що домовитися про розірвання шлюбу без рішення суду за наявності дітей неможливо за законом.

Чому мирову угоду затвердили лише частково

Цивільне процесуальне законодавство дозволяє сторонам врегулювати майновий спір на будь-якому етапі розгляду. Це означає, що чоловік і дружина можуть укласти мирову угоду навіть під час касаційного перегляду. Такий висновок зробив Верховний Суд у справі №523/1545/22.

Судовий процес у колишнього подружжя розпочався через позов про розірвання шлюбу та поділ нежитлового приміщення й земельних ділянок загальною вартістю понад 1 мільйон гривень. Суди першої та апеляційної інстанцій спочатку задовольнили позов, розірвали шлюб і поділили спірне майно порівну між сторонами.

Однак під час розгляду справи у Верховному Суді колишнє подружжя подало спільну заяву про затвердження мирової угоди. Вони самостійно розподілили об'єкти нерухомості між собою та відмовилися від взаємних фінансових і майнових претензій.

Верховний Суд перевірив поданий документ і затвердив мирову угоду в частині поділу майна, скасувавши рішення попередніх судів та закривши провадження.

Реалізуючи принцип диспозитивності, сторони мають право укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу, зокрема в суді касаційної інстанції (норми статті 408 ЦПК України). Оскільки умови мирової угоди щодо поділу майна відповідають вимогам закону та не порушують прав третіх осіб, ВС затвердив її в цій частині,

– зазначили в огляді судової практики.

Водночас колегія суддів категорично відмовилася затвердити умови мирової угоди щодо самого розірвання шлюбу. Оскільки у подружжя є неповнолітня дитина, закон вимагає розірвання шлюбу виключно в судовому порядку з обов'язковою оцінкою неможливості подальшого спільного життя.

Суд роз'яснив, що умови мирової угоди про розірвання шлюбу за наявності дітей суперечать імперативним нормам Сімейного кодексу України. Тому рішення судів першої та апеляційної інстанцій про розірвання шлюбу залишили без змін.

Як це рішення впливає на гроші та права українців

Цей прецедент показує, що учасники майнових спорів можуть істотно заощадити родинний бюджет, якщо укладуть мирову угоду навіть на фінальній стадії суду. Це дозволяє уникнути тривалих судових кіл, витрат на повторні судові збори та коштовні експертизи з оцінки майна.

Проте варто враховувати, що спростити процедуру розлучення за наявності дітей через мирову угоду не вдасться. Офіційне розірвання шлюбного союзу завжди має ухвалюватися через повноцінне судове рішення.

Нагадаємо, адвокати наголошують, що колишнє подружжя не отримує свідоцтво про розлучення, якщо шлюб був розірваний через суд. У такому випадку закінчення стосунків доводить саме рішення.

Але в органах ДРАЦС люди можуть отримати паперовий витяг після внесення даних до державного реєстру.