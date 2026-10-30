Мобілізація до 25 років: кого можуть забрати до війська попри вік

В Україні загальний мобілізаційний вік для військовозобов’язаних чоловіків починається з 25 років, однак закон передбачає винятки. Кого можуть призвати до війська раніше та за яких умов молоді чоловіки мають право на захист від мобілізації — пояснюємо далі.

Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

За загальним правилом, під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, повідомляють у Міноборони. Вони мають бути придатними до військової служби, не мати законних підстав для відстрочки та не перебувати на спеціальному військовому обліку як заброньовані.

Водночас вік до 25 років не означає абсолютної заборони на мобілізацію. Як пояснює Міністерство оборони України, у визначених законом випадках раніше цього віку можуть призвати, зокрема, офіцерів запасу та чоловіків, які вже проходили строкову військову службу.

Важливо! Враховуйте статус людини. Чоловіки віком від 18 до 24 років, які не належать до категорій військовозобов'язаних, що можуть бути призвані за спеціальними правилами, не підлягають мобілізації на загальних підставах. Вони можуть долучитися до Сил оборони добровільно, уклавши контракт.

Окремі гарантії передбачені для військовозобов'язаних, які до досягнення 25 років пройшли базову військову службу або базову загальновійськову підготовку у встановленому законом порядку. За статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» такі особи не підлягають призову до досягнення 25-річного віку. Водночас закон передбачає можливість їхнього призову за власною згодою.

Коли діють винятки та що потрібно знати молодим чоловікам

Для визначення можливості мобілізації до 25 років важливо перевірити не лише дату народження, а й військово-обліковий статус, попередній досвід служби та наявність законних підстав для відстрочки.

Зокрема, законодавство передбачає спеціальні правила для офіцерів запасу та осіб, які проходили строкову військову службу. Для чоловіків, які мають статус військовозобов'язаних і не підпадають під гарантії, установлені для осіб до 25 років, обставини можуть оцінюватися індивідуально відповідно до чинного законодавства.

Зверніть увагу! Також окремі законодавчі зміни стосувалися чоловіків віком до 25 років, яких раніше визнавали обмежено придатними до військової служби в умовах воєнного часу, а згодом — придатними. Для визначених законом категорій таких громадян передбачили додаткові гарантії щодо призову. Тому в разі сумнівів необхідно перевірити, чи поширюється відповідна норма саме на конкретну ситуацію.

При цьому перебування на військовому обліку, отримання повістки для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії не слід автоматично ототожнювати з фактичним призовом на військову службу. Такі процедури мають різне призначення, а їхні правові наслідки залежать від статусу людини та конкретних обставин.

Якщо чоловік віком до 25 років вважає, що його намагаються призвати всупереч законодавству, варто перевірити свій військово-обліковий документ, з'ясувати підставу зарахування до категорії військовозобов'язаних і за потреби звернутися по правову допомогу. Остаточний висновок щодо законності призову слід робити на підставі актуальної редакції законів і документів конкретної особи.

До речі, ми писали, що якщо захисник, якому ще не виповнилося 25 років, уклав перший договір до 24 лютого 2022 року, він автоматично втрачає право на виплату, що передбачена постановою Кабміну №153. Відмови отримують, зокрема, ті військові, які продовжують воювати під час повномасштабної війни.