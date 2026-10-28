Військовим до 25 років відмовляють у винагороді: від уряду вимагають змін

Чому виникла несправедливість із виплатами

Якщо захисник, якому ще не виповнилося 25 років, уклав перший договір до 24 лютого 2022 року, він автоматично втрачає право на виплату, що передбачена постановою Кабміну №153. Відмови отримують, зокрема, ті військові, які продовжують воювати під час повномасштабної війни. Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Формальним приводом для відмови у нарахуванні коштів військове командування називає дату підписання першого контракту.

Гетманцев зауважив, що звернення від бійців про однакову проблему до нього надходять часто. Тож існує певна несправедливість у нормах постанови уряду №153.

Ще більше занепокоєння викликає те, що за повідомленнями військовослужбовців, за подібних обставин рішення можуть відрізнятися: одним виплату погоджують, іншим відмовляють– написав народний депутат.

Ця проблема безпосередньо зачіпає військовослужбовців, які вступили до лав армії в юному віці та продовжили службу під час дії воєнного стану до досягнення 25 років. Багато з них провели на передовій сотні днів, беручи безпосередню участь у запеклих боях.

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За словами нардепа, практика розгляду рапортів на виплату наразі є абсолютно непрозорою та хаотичною. Військові також зазначають, що іноді відмову у виплаті оформлюють звичайним листом, а відповідна комісія військової частини навіть не розглядає це питання.

Що вимагають змінити у правилах

Через бюрократичні розбіжності тисячі захисників залишаються без належної фінансової підтримки, яку гарантує держава під час служби. Відхилення запитів простим листом позбавляє військових навіть можливості оскаржити рішення у встановленому комісійному порядку.

Щоб захистити права військових, Данило Гетманцев направив офіційне звернення до Кабінету Міністрів із вимогою переглянути текст постанови. У документі пропонують закріпити безумовне право на отримання коштів для всіх, хто продовжив контракт уже після початку великої війни.

Держава не може відмовляти у виплаті тим, хто став на її захист– наголосив Гетманцев.

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Українці можуть долучитися до війська за "Контрактом 18 – 24"

Нагадаємо, за "Контрактом 18 – 24" молодь може працювати в різних бригадах Сил оборони й обрати собі посаду. Він передбачає виплату, яка сумарно сягає одного мільйона гривень. Після року служби за цим контрактом захисник гарантовано отримує рік відстрочки.

Як повідомляє Міністерство оборони, серед молодих бійців найпопулярнішими посадами є розвідник та снайпер.

Але військовослужбовці, які служать за "Контрактом 18 – 24", не можуть перейти на нові контракти до завершення строку служби.