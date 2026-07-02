У Міністерстві оборони пояснили, чи передбачена така опція. Там також уточнили, як діють обмеження для різних категорій військових.

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Чи можуть військові з "18-24" перейти на нові контракти?

Військовослужбовці, які вже проходять службу за контрактом "18-24", не можуть перейти на нові піхотно-штурмові, бойові або базові контракти. Таке обмеження прямо передбачене умовами нової системи контрактної служби.

У відомстві пояснили, що контракт "18-24" є окремою програмою зі спеціальними умовами проходження служби та власними соціальними гарантіями. Саме тому його учасники не можуть змінити його на інший тип контракту до завершення визначеного строку служби.

Водночас у Міністерстві оборони уточнили, що окрім військових за контрактом "18-24", нові піхотно-штурмові контракти також не можуть укладати військовослужбовці віком понад 60 років, які проходять службу за однорічним контрактом, а також особи, звільнені від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України.

У Міноборони наголошують, що нова контрактна система покликана зробити проходження військової служби більш зрозумілим: із чіткими строками, визначеними умовами служби, підвищеним грошовим забезпеченням та гарантованою відстрочкою після завершення контракту.

Які зарплати передбачають нові контракти?

Нові контракти Міністерства оборони передбачають три формати служби:

піхотно-штурмовий,

бойовий

базовий.

Вони відрізняються термінами служби, рівнем грошового забезпечення, додатковими виплатами та умовами отримання відстрочки після завершення контракту.

Найвищі доходи пропонує піхотно-штурмовий контракт, де середнє грошове забезпечення становить близько 300 тисяч гривень на місяць, а в окремих випадках може сягати 460 тисяч гривень. Додатково військові отримують надбавки за перебування на позиціях, участь у штурмових діях та виконання бойових завдань, які можуть суттєво збільшувати підсумкову суму виплат.

Бойовий контракт передбачає менший, але стабільний рівень доходу – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць залежно від специфіки служби. Для окремих фахівців, зокрема операторів дронів, артилеристів чи саперів, передбачені додаткові надбавки, які можуть підвищувати виплати до 100 тисяч гривень і більше.

Базовий контракт розрахований переважно на тилові та забезпечувальні спеціальності й передбачає виплати від 30 до 70 тисяч гривень щомісяця. Окремо для таких військових встановлена надбавка за виконання службових завдань у розмірі близько 10 тисяч гривень.