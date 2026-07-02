В Министерстве обороны пояснили, предусмотрена ли такая возможность. Там также уточнили, как действуют ограничения для различных категорий военнослужащих.

Смотрите также : "Мы в этом не очень эффективны", – боец ВСУ признался в главной проблеме войска

Могут ли военные с контрактом "18-24" перейти на новые контракты?

Военнослужащие, которые уже проходят службу по контракту "18-24", не могут перейти на новые пехотно-штурмовые, боевые или базовые контракты. Такое ограничение прямо предусмотрено условиями новой системы контрактной службы.

В ведомстве пояснили, что контракт "18-24" является отдельной программой со специальными условиями прохождения службы и собственными социальными гарантиями. Именно поэтому его участники не могут сменить его на другой тип контракта до завершения установленного срока службы.

В то же время в Министерстве обороны уточнили, что помимо военнослужащих по контракту "18-24", новые пехотно-штурмовые контракты также не могут заключать военнослужащие в возрасте старше 60 лет, проходящие службу по годовому контракту, а также лица, освобожденные от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Украины.

В Минобороны подчеркивают, что новая контрактная система призвана сделать прохождение военной службы более понятным: с четкими сроками, определенными условиями службы, повышенным денежным обеспечением и гарантированной отсрочкой после завершения контракта.

Какие зарплаты предусматривают новые контракты?

Новые контракты Министерства обороны предусматривают три формата службы:

пехотно-штурмовой,

боевой

базовый.

Они отличаются сроками службы, уровнем денежного обеспечения, дополнительными выплатами и условиями получения отсрочки после завершения контракта.

Самые высокие доходы предлагает пехотно-штурмовой контракт, где среднее денежное обеспечение составляет около 300 тысяч гривен в месяц, а в отдельных случаях может достигать 460 тысяч гривен. Кроме того, военнослужащие получают надбавки за пребывание на позициях, участие в штурмовых действиях и выполнение боевых задач, которые могут существенно увеличить итоговую сумму выплат.

Боевой контракт предусматривает меньший, но стабильный уровень дохода – от 30 до 120 тысяч гривен в месяц в зависимости от специфики службы. Для отдельных специалистов, в частности операторов дронов, артиллеристов или саперов, предусмотрены дополнительные надбавки, которые могут повышать выплаты до 100 тысяч гривен и более.

Базовый контракт рассчитан преимущественно на тыловые и вспомогательные специальности и предусматривает выплаты от 30 до 70 тысяч гривен ежемесячно. Отдельно для таких военнослужащих установлена надбавка за выполнение служебных задач в размере около 10 тысяч гривен.