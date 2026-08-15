Чи можуть в Україні мобілізувати після 50 років: що каже закон у 2026 році

Досягнення 50-річного віку саме по собі не звільняє чоловіка від військового обов'язку та не означає автоматичного виключення з мобілізаційного ресурсу. В Україні військовозобов'язаних чоловіків можуть призивати під час мобілізації до досягнення 60 років, якщо вони придатні до служби та не мають законної підстави для відстрочки.

Чи підлягають мобілізації чоловіки після 50 років

Вік 50 років не є граничним для перебування на військовому обліку, законодавство визначає, що під час мобілізації військовозобов'язаними, яких можуть призвати на військову службу, є чоловіки віком від 25 до 60 років за умови відсутності законних підстав для відстрочки, йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Такий підхід підтверджують і Сили оборони України.

Тобто чоловіка у 50, 51, 55 або 59 років можуть мобілізувати. Сам факт досягнення 50-річного віку не дає права на відстрочку і не звільняє від військового обов'язку.

Водночас призов не відбувається лише через вік. Важливе значення мають військово-облікові дані, придатність до військової служби за станом здоров'я, а також наявність підстав для відстрочки, визначених законодавством.

Під час мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноважених представників ТЦК та СП або поліції у передбачених законом випадках.

Отже, 50 років – це не межа, після якої мобілізація неможлива. Віковою межею для призову під час мобілізації є 60 років.

Що змінюється після 60 років

Після досягнення 60-річного віку чоловік уже не підлягає призову на військову службу під час мобілізації за загальним правилом, оскільки закон визначає відповідну вікову межу для військовозобов'язаних.

Водночас законодавство передбачає можливість проходження військової служби за контрактом для окремих осіб віком від 60 років. У лютому 2026 року Міністерство оборони повідомляло про зміни, які дозволяють добровольцям віком 60 років і старше укладати однорічний контракт під час воєнного стану.

Тому важливо розрізняти мобілізацію та добровільний контракт. Після 60 років загального призову за мобілізацією немає, але людина може добровільно долучитися до війська за контрактом, якщо відповідає встановленим вимогам.

Для чоловіка віком понад 50 років ключовим є не сам вік, а сукупність обставин: чи перебуває він на військовому обліку, чи придатний за станом здоров'я та чи має право на відстрочку. Закон передбачає низку таких підстав, зокрема для окремих категорій осіб із сімейними обставинами, станом здоров'я, бронюванням тощо.

Таким чином, після 50 років мобілізація в Україні можлива, а вікова межа для призову – 60 років. Після досягнення 60 років йдеться вже не про звичайну мобілізацію, а про можливість добровільного проходження служби за контрактом у випадках, передбачених законом.